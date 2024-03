Kommentar: Aaron Donald hat die NFL revolutioniert - ein Großer verlässt die Bühne

Es lassen sich an dieser Stelle unendliche viele Statistiken über Aaron Donald anführen, in denen er einen ganz eigenen Maßstab für seine Positionsgruppe setzte.

Doch Donald lässt sie schnell verstummen, zählt in seiner Rookie-Saison bereits zum klaren Stammpersonal und erhält die Auszeichnung zum Rookie des Jahres in der Defensive. Sein physisches Gesamt-Paket, gepaart mit einer exzellenten Technik und unermüdlichem Einsatz, entpuppt sich als unaufhaltbar für gegnerische Offensive Liner und Alptraum für Quarterbacks. "Gott sei Dank", schrieb Cardinals-Quarterback Kyler Murray scherzhaft auf der Plattform "X" (ehemalig Twitter) unter den Abschiedspost von Aaron Donald.

Ein paar Kapitel zuvor macht Donald mit grandiosen Leistungen an der Pittsburgh University auf sich aufmerksam. Im NFL Draft 2014 wird er an zehnter Stelle von den Rams gewählt. Kritiker befürchten, dass er zu klein und leicht für die Position des interior Defensive Liner sein könnte.

In den Schlusssekunden der Partie gegen die Cincinnati Bengals stoppt er erst eigenhändig Running Back Joe Mixon und sorgt ein Play später mit seinem Druck dafür, dass der letzte Bengals-Spielzug in einer Incompletion endet. Es ist der fast etwas zu kitschige Höhepunkt einer großartigen Karriere.

Neben all den Lobeshymnen und Auszeichnungen, die Donald in den vergangenen Stunden vollkommen zurecht sammelte, sorgte er während seiner Laufbahn auch immer wieder für negative Schlagzeilen. Mehrere Schlägereien, die ihren Höhepunkt in einer Prügelei im Rahmen eines Trainings mit den Bengals fanden, in der Donald mit einem Helm nach einem Gegenspieler schlug, zeichnen ein paar unschöne Szenen in die sonst einwandfreie Bilderbuchkarriere.