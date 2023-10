Los Angeles Rams: Cornerback Derion Kendrick von Polizei festgenommen

Und weiter sagte er an diesem Montag: "Ich glaube nicht, dass es für mich angemessen wäre, über Dinge zu sprechen, die ich nicht vollständig kenne, außer dass ich weiß, dass er heute Morgen verhaftet wurde, und das ist der Punkt, an dem wir uns befinden."

Die Woche begann für Derion Kendrick alles andere als gut. Wenige Stunden nach dem 26:9 seiner Los Angeles Rams über die Arizona Cardinals wurde der Cornerback einem Bericht von "tmz" zufolge am frühen Montagmorgen von der Polizei angehalten und kurze Zeit später festgenommen.

Noch ist unklar, wann und ob Kendrick wieder am Trainingsbetrieb der LA Rams teilnehmen könnte. In der laufenden NFL-Saison stand der zweimalige College-Champion in allen sechs Spielen auf dem Platz. Dabei gelangen ihm 25 Tackles.