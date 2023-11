Mahomes freut sich auf "Chiefs-Kingdom in Deutschland"

Anzeige

Der zweimalige Super-Bowl-Champion Patrick Mahomes freut sich auf viel Unterstützung der Chiefs-Fans am Sonntag in Frankfurt. "Ich hab letztes Jahr ein Video aus München gesehen", sagte Mahomes am Freitag: "Da waren so viele Chiefs-Fans, ich freue mich sehr, sie live zu sehen. Ich weiß, dass es Chiefs-Kingdom in Deutschland gibt."

Die Begegnung gegen die Miami Dolphins ist für den Star-Quarterback aber nicht nur sportlich relevant. "Wir wollen natürlich das Spiel gewinnen, aber wir möchten auch die Erfahrung in Deutschland genießen und die NFL nach Deutschland bringen", sagte der 28-Jährige: "Das wird eine Erfahrung, die ich für den Rest meines Lebens habe."

Auch Headcoach Andy Reid ist voller Vorfreude auf die Stimmung im Stadion: "Ich glaube, die Fans in Deutschland sind sehr begeistert von unserem Sport", sagte der 65-Jährige: "Die Fans werden sehr laut, das mögen wir."