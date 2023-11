Anzeige

In der dritten Thanksgiving-Partie der NFL feiern die San Francisco 49ers einen Sieg gegen Division-Rivale Seattle Seahawks, vor allem ein Spieler kann dabei glänzen.

Division-Sieg für die San Francisco 49ers. Das Team um Quarterback Brock Purdy hat in der letzten NFL-Partie an Thanksgiving die Seattle Seahawks mit 31:13 besiegt.

Maßgeblich für den Erfolg der Niners war wieder einmal Running Back Christian McCaffrey, der es auf 114 Rushing Yards, 25 Receiving Yards und zwei Touchdowns brachte. Vor allem in der ersten Halbzeit zeigte CMC dabei eine explosive Performance und fand sich zweimal in der Endzone wieder, was seiner Franchise eine 21-Punkte-Führung zur Pause bescherte.

Dazu kommt: Noch bevor McCaffrey überhaupt aufdrehen konnte, hatte Deebo Samuel gleich im ersten Drive der Gäste mit einem Rushing Touchdown für die frühe Führung gesorgt.

Die Gastgeber aus Seattle hatten – von einem Field Goal abgesehen – dagegen wenig Grund zum Jubeln. Dies änderte sich in Halbzeit zwei, als 49ers-Spielmacher Purdy im dritten Viertel eine Interception warf, die von Jordyn Brooks zum Pick Six in die Endzone zurückgetragen wurde.