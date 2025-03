Medien: Rekordvertrag für Super-Bowl-Champion Barkley

Nach seiner herausragenden NFL-Saison wird Footballstar Saquon Barkley von Super-Bowl-Champion Philadelphia Eagles wohl mit einem Rekordvertrag belohnt. Laut US-Medienberichten bekommt der Running Back für zwei weitere Jahre 41,2 Millionen Dollar, als erster Spieler auf seiner Position würde Barkley damit die 20-Millionen-Grenze für eine Saison durchbrechen.

Barkley hatte vor der abgelaufenen Spielzeit nach seinem Abschied von den New York Giants einen Dreijahresvertrag in Philadelphia unterschrieben. Die neue Vereinbarung würde bis zum Ende der Saison 2028/29 laufen. In der Hauptrunde kam der 28-Jährige auf 2005 Yards Raumgewinn in 16 Einätzen, er verpasste den Rushing-Rekord von Eric Dickerson (2105) aus der Saison 1984/85 nur, weil ihn die Eagles im letzten Spiel vor den Play-offs schonten.

Mit Philadelphia hatte Barkley den 59. Super Bowl in New Orleans dominiert und Titelverteidiger Kansas City Chiefs 40:22 geschlagen. Bei der Wahl zum wertvollsten Spieler (MVP) der Hauptrunde gehörte er zu den letzten fünf Kandidaten, die übrigen vier waren Quarterbacks. Am Ende gewann Josh Allen (Buffalo Bills) den Preis.