Medien: Rodgers vor Wechsel zu den Steelers

Der Wechsel von Star-Quarterback Aaron Rodgers zu den Pittsburgh Steelers steht offenbar kurz vor dem Vollzug. Wie mehrere US-Medien berichteten, soll der 41-Jährige am Freitag einen Einjahresvertrag beim sechsmaligen Champion der National Football League (NFL) unterschreiben.

Der viermalige Liga-MVP Rodgers hatte seine ersten 18 NFL-Spielzeiten bei den Green Bay Packers verbracht. In den vergangenen beiden Jahren spielte er für die New York Jets, fand auch wegen eines Achillessehnenrisses aber nicht so recht Fuß. Mitte Februar hatten dann die Jets die Trennung offiziell bekannt gegeben.

In der Folge war Rodgers immer wieder mit einem Wechsel zu den Steelers, die zuletzt 2008 den Super Bowl gewannen und in dieser Offseason die Quarterbacks Russell Wilson und Justin Fields abgaben, in Verbindung gebracht worden. Sollte Rodgers bei den Steelers unterschreiben, würde er gleich in Woche eins der anstehenden NFL-Saison mit seinem neuen Team auf die Jets treffen.