Medien: Super Bowl 2027 wohl in Los Angeles

Anzeige

Der Super Bowl 2027 soll offenbar in Los Angeles steigen. Das berichteten am Mittwoch mehrere US-Medien übereinstimmend. Demnach will die Football-Liga NFL die Entscheidung nach einer Abstimmung bei einer Versammlung in Dallas/Texas noch im Laufe des Tages verkünden.

Wie im vergangenen Jahr soll im SoFi-Stadion gespielt werden. Die Rückkehr nach Los Angeles 2027 würde mit dem 60. Jahrestag der Austragung von Super Bowl I zusammenfallen. Damals war das heute weltweit verfolgte Event im Los Angeles Memorial Coliseum zu Gast.

Der kalifornischen Metropole würden damit aufregende drei Jahre bevorstehen. Bei der Fußball-WM 2026 wird ebenfalls im SoFi-Stadion gespielt. Zwei Jahre später ist Los Angeles Gastgeber der Olympischen und Paralympischen Sommerspiele.

Im kommenden Februar steigt der Super Bowl im Allegiant-Stadion in Las Vegas. Danach werden New Orleans/Louisiana mit dem Superdome und Santa Clara/Kalifornien mit dem Levis-Stadion das Finale der NFL ausrichten.