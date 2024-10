Tua Tagovailoa kehrt aller Voraussicht nach bereits am Sonntag auf das NFL-Feld zurück. Dass er um seine Karriere kämpft, ist verständlich. Und doch sendet er eine fatale Botschaft - mit seinem Comeback generell, aber auch mit seinen Aussagen. Ein Kommentar.

Von Chris Lugert

Am Ende werden es wohl nur sechs Wochen gewesen sein. Sechs Wochen, die Tua Tagovailoa nach seiner dritten Gehirnerschütterung in drei Jahren pausiert hat. Schon am kommenden Sonntag will er sein Comeback geben. Ein vorzeitiges Karriereende? War wohl nie ein Thema.

"Ich liebe dieses Spiel bis zu meinem Tod", sagte der 26-Jährige. Ein Satz, der seine unbedingte Leidenschaft für American Football ausdrücken soll. Aber auch Worte, die irgendwann im Rückblick dramatisch doppeldeutig klingen könnten.

Es ist mehr als verständlich, dass Tua um seine Karriere kämpft. 26 ist kein Alter, an dem man seinen Helm an den Nagel hängen will. Vor allem nicht, wenn man erst vor wenigen Monaten einen großen Vertrag unterschrieben hat. Wer wirft schon freiwillig garantierte 147 Millionen Dollar einfach so weg?

Doch alles Geld der Welt ist nichts wert, wenn man sein Leben später nicht mehr genießen kann. Jede Leidenschaft, die man verspürt, stößt dann an Grenzen, wenn sie die eigene Gesundheit nachhaltig und lebensbedrohend beschädigen kann. Hirnverletzungen sind eben keine kaputten Knie oder steife Finger, mit denen man zurechtkommen kann.

Auch wenn Tua selbst das offenbar anders sieht. "Jedes Mal, wenn wir das Trikot anziehen, gehen wir alle das Risiko ein, dass wir uns verletzen könnten, sei es eine Gehirnerschütterung, ein gebrochener Knochen, irgendetwas", so Tagovailoa. Eine Ansicht, die durchaus Fragen aufwirft.