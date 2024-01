Miami Dolphins: Scheidung oder nicht? Tyreek Hill sorgt für Wirbel

Nun sorgte der Passempfänger laut "TMZ" in einem Twitch-Stream für ein wenig mehr Klarheit: Demnach habe er kein grünes Licht für das Einreichen der Unterlagen gegeben. Konsequenzen gab es laut Hill auch schon: Offenbar hat er die für das Einreichen zuständigen Menschen gefeuert.

Zuletzt kam heraus, dass der Wide Receiver die Scheidung eingereicht hat. Das dementierte Hill in den sozialen Medien zwar, obwohl Akten den Antrag beweisen, die von seinen Anwälten beim Broward County Gericht eingereicht wurden.

Leider nicht mehr in den Playoffs, nachdem für die Miami Dolphins in der Wild Card Round bei den Kansas City Chiefs Schluss war.

Tyreek Hill hat in dieser Woche die Scheidung eingereicht. Oder doch nicht? Der Receiver äußert sich – und hinterlässt Fragezeichen.

"Ich muss einfach sagen, dass es nervt, dass vieles von dem, was wir tun, öffentlich bekannt ist", sagte Hill: "Aber hinter verschlossenen Türen wurden auch viele Leute gefeuert, weil sie Dinge einfach ohne ein 'Ja' getan haben.“

Hill und seine langjährige Freundin Keeta Vaccaro hatten erst im November 2023 geheiratet.

"Es nervt, dass ich und meine Frau das durchmachen müssen. In den öffentlichen Aufzeichnungen steht es, und jetzt sind wir gerade dabei, es in Ordnung zu bringen - ich habe den verdammten Schwachkopf gefeuert, der diesen Fehler gemacht hat“, so Hill weiter.

Der 29-Jährige betonte, er sei weiterhin verheiratet. Warum er die Scheidungs-Unterlagen überhaupt in Auftrag gegeben hat, erklärte "Cheetah" allerdings nicht. Zurückgezogen wurden sie laut Medienberichten bis jetzt auch noch nicht. Fortsetzung folgt also.