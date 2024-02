Anzeige

Bei Justin Jefferson steht in dieser Offseason höchstwahrscheinlich eine Vertragsverlängerung an. Zuvor will der Star-Receiver aber wohl wissen, wie die Minnesota Vikings auf der Quarterback-Position planen.

Wide Receiver wie Justin Jefferson sind nicht leicht zu finden. Der Passempfänger ist einer der dominantesten Spieler der Liga und kann Defenses dazu zwingen, ihren Gameplan auf ihn auszurichten.

Einen solchen Spieler würden die Minnesota Vikings gerne weiterhin in ihren Reihen wissen. Der Vertrag des Erstrundenpicks von 2020 läuft nach der kommenden Saison aus, Gespräche über eine Verlängerung wurden vor der Spielzeit 2023 auf diese Offseason verschoben.

Einem Bericht von "NFL Media" zufolge ist Jefferson durchaus zu einer Verlängerung bereit, will aber zuvor wissen, mit welchem Quarterback Minnesota in der Zukunft plant.

Denn Kirk Cousins, der seit 2018 für das Team aus Minneapolis als Spielmacher fungierte, wird Free Agent - und "JJ" würde gerne weiterhin mit ihm zusammenspielen. Das machte der Receiver in der Vergangenheit bereits mehrfach klar.