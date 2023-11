München-Spiel 2024: NFL-Deutschland-Boss deutet Teams an

Anzeige

2024 kehrt die NFL im Rahmen der International Games für ein Spiel nach München zurück. NFL-Deutschland-Chef Alexander Steinforth macht Andeutungen über mögliche Teams.

Aus Frankfurt berichtet Kevin Obermaier

Die NFL macht im kommenden Jahr im Rahmen ihrer International Series wieder für eine Partie der Regular Season in München Halt.

NFL-Deutschland-Chef Alexander Steinforth hat Andeutungen gemacht, welche Teams beim Munich Game 2024 spielen könnten.

"Es ist kein Geheimnis, dass wir aus der Gruppe ein gesteigertes Interesse haben, in Deutschland zu spielen", sagte er gegenüber ran - und meinte damit die fünf Teams, die die exklusiven Vermarktungsrechte in Deutschland besitzen: Tampa Bay Buccaneers, Kansas City Chiefs, New England Patriots, Carolina Panthers und (seit diesem Jahr) Atlanta Falcons.

Da die drei erstgenannten Teams schon ein Heimspiel in Deutschland ausgerichtet haben oder, im Fall der Patriots, am kommenden Sonntag austragen werden (Colts at Patriots ab 15:30 Uhr im ran-Liveticker), deutet vieles auf die Panthers oder Falcons hin.