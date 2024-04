Nach Aus bei Seattle Seahawks: Pete Carroll besucht College-Training

Hoher Besuch beim Training der University of Washington. Pete Carroll, langjähriger Head Coach der Seattle Seahawks, hat bei den Übungseinheiten des College-Teams vorbeigeschaut.

Das Wichtigste in Kürze

Washington-Cheftrainer Fisch wiederum gehörte im Jahr 2010 als Quarterback Coach zum Trainerteam von Carroll bei den Seahawks.

Pete Carroll hatte von 2010 bis 2023 in Seattle an der Seitenlinie gestanden. In der Saison 2013 führte er die Franchise zum Super-Bowl-Sieg.