Laut NFL-Insider Ian Rapoport soll der nicht mehr unumstrittene Head Coach der New England Patriots in der Offseason einen langjährigen und gut dotierten Vertrag unterschrieben haben. Was bedeuten würde, dass Bill Belichick mit dem Neuaufbau beauftragt wird. Es könnte aber auch noch einen anderen Grund geben.

Die New England Patriots stehen bei einer Bilanz von 1-5, die erfolgsverwöhnte Franchise ist vom Glanz vergangener Tage derzeit weit entfernt.

Weshalb zuletzt auch über die Zukunft von Bill Belichick spekuliert wurde. Der Head Coach, der viele Jahre lang mit Quarterback Tom Brady das erfolgreichste Duo der NFL bildete, schien nicht mehr unantastbar.

Laut NFL-Insider Ian Rapoport ist die Lage aber völlig anders. Der 71-Jährige, der auch die Aufgaben eines General Mangers innehat und seit dem Jahr 2000 bei den die Patriots in Amt und Würden ist, soll im Sommer still und heimlich seinen Vertrag in Foxborough verlängert haben.

"Ich habe aus Quellen erfahren, dass Bill Belichick während der Offseason still und leise einem lukrativen neuen Vertrag mit mehrjähriger Laufzeit zugestimmt hat", sagte Rapoport in einem auf "X" veröffentlichten Video.

"Sein Vertrag ist eines der am besten gehüteten Geheimnisse in New England. Ich denke, man kann sagen, dass es zumindest eine gewisse Unsicherheit bezüglich seiner Person gab. Jetzt ist er aber vertraglich langfristig gebunden", erklärte Rapoport weiter.