Seit Mac Jones als Starting Quarterback für die New England Patriots übernommen hat, steht er immer wieder in der Kritik. Im dritten Jahr als Starter hat er nun bereits Patriots-Legende Tom Brady in einer bestimmten Negativmarke erreicht.

Im ersten Viertel der Partie zwischen den New England Patriots und den New Orleans Saints setzte Mac Jones unter Druck zum Pass an. Der Ball landete in den Händen von Saints Safety Tyrann Mathieu, der ihn über 25 Yards in die Endzone trug. In seinem 36. Auftritt in der NFL warf Jones somit die achtundzwanzigste Interception seiner Karriere - und die fünfte der Saison.