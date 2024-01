New England Patriots vor Neuanfang! Die Ära Mac Jones ist beendet – ein Kommentar

Anzeige

Jerod Mayo befindet sich nach seinem Amtsantritt bei den New England Patriots in der Evaluierungsphase. Eine Entscheidung muss die Trennung von Mac Jones sein. Ein Kommentar.

Von Andreas Reiners

Es ist verständlich, dass sich Jerod Mayo erst einmal einen Überblick verschaffen möchte. Zurückhaltung ist zunächst angesagt.

Der neue Head Coach arbeitet zwar schon seit 2019 als Trainer bei den Patriots, war zuvor von 2008 bis 2015 zudem Spieler. Der 37-Jährige lebt und atmet die Patriots. In Sachen Verantwortung ist die Rolle des Head Coaches aber noch einmal etwas anderes.

Deshalb antwortet Mayo abwartend, wenn es um die wichtigste Position Kader geht. Beziehungsweise um die Frage: Wie geht es mit Mac Jones weiter? Der 25-Jährige war in der vergangenen Saison böse abgestürzt und in den letzten Wochen nur noch Ersatz.

Je nachdem, wen man in Foxborough fragt, erhält man unterschiedliche Einschätzungen zur Situation des Spielmachers. War es vor allem eine Demontage von Bill Belichick, der am Ende kaum mehr den Namen des Signal Callers in den Mund nahm? Wurde Jones verheizt? Oder ist der Anteil des Spielers beim sportlichen Abstieg nicht zu unterschätzen? Trägt er gar den Großteil der Schuld?