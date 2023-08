Obwohl sich der Running Back der New York Giants einen langfristigen Vertrag gewünscht hatte, wurde schlussendlich nur den Franchise Tag gezogen. Barkley verdient in der kommenden Saison insgesamt 10,091 Millionen US-Dollar.

"Ich glaube nicht, dass sich das wirklich geändert hat", sagte Barkley am Sonntag gegenüber der "New York Post". "Sie wissen, wie ich mich fühle. Darauf konzentriere ich mich im Moment aber nicht so sehr."

Barkley hatte einen Monat geschwiegen

Barkley hatte sich seit dem 27. Juli, dem zweiten Tag des Trainingslagers, nicht mehr öffentlich geäußert, weil er keine weiteren Fragen zu seinem Vertrag und seiner Zukunft beantworten wollte.

"Ich hatte einfach das Gefühl, dass sich die Fragen weiterhin um den Tag oder die Geldsituation drehen würden", so der Running Back. "Das gehört der Vergangenheit an. Das kann ich nicht kontrollieren. Ich weiß, dass ich herausgekommen bin und getwittert habe: 'Es ist, was es ist', und das ist es, was ich in diesem Moment wirklich gefühlt habe."