Anzeige Aaron Rodgers legt nach seiner schweren Verletzung eine Blitz-Reha hin. In Sachen Comeback sind die kommenden Tage entscheidend. Von Franziska Wendler Spielt er nochmal in der Saison 2023? Oder spielt er nicht mehr? Wieder und wieder wurde diese Frage in Bezug auf Jets-Quarterback Aaron Rodgers in den zurückliegenden Wochen gestellt. Die Antwort auf diese Frage ist nicht mehr fern. Bis Mittwoch hat die Franchise aus dem Big Apple Zeit, um A-Rod von der Injured-Reserve-Liste zu holen. Wird er bis dahin nicht aktiviert, kann er in der Spielzeit 2023 nicht mehr zum Einsatz kommen. Laut NFL-Insider Adam Schefter ist es "wahrscheinlich, dass Rodgers medizinisch freigegeben wird, um in der kommenden Woche zu spielen."

Anzeige

Einige der Entscheidungsträger der Franchise würden Rodgers aus Vorsicht demnach am liebsten bis zur kommenden Saison aus der Schusslinie halten. Aber: Niemand will die harte Arbeit des 40-Jährigen, die dieser in der außergewöhnlich schnellen Reha vollbracht hat, bremsen. So wird der Wunsch des Quarterbacks, wieder spielen zu wollen, respektiert.

Jets-Spiel gegen die Dolphins entscheidend Das Spiel der Jets gegen die Dolphins am Sonntag könnte und dürfte eine wichtige Rolle spielen. So kann das Team bereits aus dem Playoff-Rennen ausscheiden, wenn sie gegen die Dolphins verlieren und entweder die Cleveland Browns gegen die Chicago Bears, die Houston Texans gegen die Tennessee Titans oder die Buffalo Bills gegen die Dallas Cowboys gewinnen. In diesem Fall dürfte eine Aktivierung von Rodgers äußerst unwahrscheinlich sein. Sollten die Jets allerdings gewinnen und dann bei einer Bilanz von 6:8 stehen, wäre mit drei Siegen unter Rodgers als Starting Quarterback sogar noch ein 9:8 möglich.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen