Der neue Cheftrainer der New York Jets will sich (noch?) nicht auf Aaron Rodgers als Starting-Quarterback der Franchise festlegen.

Die New York Jets haben in Aaron Glenn einen neuen Head Coach, in Darren Mougey einen neuen General Manager – aber in Aaron Rodgers auch ihren alten Quarterback? Vielleicht.

In einer Pressekonferenz am Montag sprach der neue Coach der Jets mit einigen Medienvertretern. Dabei wurde deutlich, dass für ihn kein Spieler wichtiger ist als das Team.

Konkret auf Aaron Rodgers angesprochen, wollte Glenn noch keine Aussage treffen: "Wir sind immer noch in der Evaluierungsphase, also werde ich jedem, der diese Frage stellt, die gleiche Antwort geben. Verschwenden Sie also nicht Ihre Zeit."

Für den 52-Jährigen geht es weniger um Rodgers, sondern darum, erst einmal das Team kennenzulernen.