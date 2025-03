Mit Gedanken an Rodgers sind die Steelers aber nicht alleine. soll wollen sich auch die Seattle Seahawks nach dem Trade von Geno Smith zu den Las Vegas Raiders mit ihm unterhalten, um die Lücke auf der Quarterback-Position zu schließen. Das berichtete zuletzt Insiderin Dianna Russini.

Demnach wird erwartet, dass beide Parteien Gespräche miteinander führen und ausloten, ob A-Rod als Signal Caller des Teams um Cheftrainer Mike Tomlin in Frage kommt.

Laut NFL -Insider Adam Schefter führt eine Spur zu den Pittsburgh Steelers. Demnach befindet sich die Franchise aktuell in Gesprächen mit den Spielmachern der vergangenen Saison, Russell Wilson und Justin Fields, Rodgers soll ich aber auch als Option herauskristallisiert haben.

Wie geht es weiter mit Aaron Rodgers? Nach seinem Ende bei den New York Jets ist der Quarterback-Superstar auf der Suche nach einem neuen Team.

Aaron Rodgers wird zur heißen Aktie in der Free Agency der NFL. Der Quarterback-Routinier wird von mehreren Teams umworben.

Das Wichtigste in Kürze

Zuvor hatten sich offenbar schon die New York Giants konkret um eine Verpflichtung des Quarterback bemüht. Und es sah für eine Weile auch so aus, als ob Rodgers nach seiner Zeit bei den New York Jets tatsächlich im "Big Apple" bleiben würde.

Dann bekundeten aber auch die Minnesota Vikings Interesse an dem viermaligen NFL-MVP. Wie Insider Ian Rapoport berichtet, erscheint ein Verbleib von Sam Darnold bei den Minnesota Vikings unrealistisch.

Sollte die Franchise aus der NFC North auch Daniel Jones nicht halten können, wäre der 41-Jährige demnach eine Option, da die Vikings neben J.J. McCarthy auf jeden Fall einen routinierten Quarterback unter Vertrag nehmen wollen.

Auch wenn Rodgers seine besten Zeiten hinter sich hat, gibt es ganz offensichtlich einen Markt für den routinierten Signal Caller.