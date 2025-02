NFL - Aaron Rodgers: New York Jets planen ohne den Quarterback

Die Ära von Aaron Rodgers bei den New York Jets geht zu Ende. Die Franchise will den Star-Quarterback nicht behalten.

Aaron Rodgers' Zeit bei den New York Jets ist vorbei. Laut NFL-Insider Jay Glazer ist der Quarterback-Superstar in den vergangenen Tagen zurück nach New Jersey geflogen, um mit den Verantwortlichen über seine Zukunft im Team zu sprechen.

Dabei haben die Bosse dem 41-Jährigen mitgeteilt, dass sie sich von ihm trennen werden.

Es ist das Ende einer unglücklichen Zeit. In seiner ersten Saison verletzte sich der Star-Quarterback nach nur wenigen Minuten seines Debüt-Spiels, in dieser Spielzeit verpassten die Jets sang- und klanglos die Playoffs und beendeten das Jahr mit nur fünf Siegen.

Vertraglich ist Rodgers 2025 noch an die Jets gebunden, doch schon seit Wochen wurde über die Zukunft des viermaligen MVPs spekuliert.