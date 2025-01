Ein Ex-Coach der New York Jets erhebt Vorwürfe gegen Aaron Rodgers. Der Quarterback wolle seine Karriere nicht beenden, aber auch nicht bei den Jets weiterspielen, sagt Eric Mangini.

Wie geht es weiter mit Aaron Rodgers und den New York Jets?

Spielt der 41-Jährige eine weitere Saison im "Big Apple"? Geht er in Rente? Oder landet er bei einem anderen Team?

Der frühere Jets-Coach Eric Mangini glaubt, dass der Quarterback seine Karriere fortsetzen will. Aber nicht bei den Jets.

"Aaron tut alles, was er kann, um gecuttet zu werden", sagte Mangini in der Show "The Herd" mit Colin Cowherd.

"Die Tatsache, dass Aaron gesagt hat: 'Ich bin noch nie von einem Teenager gefeuert worden', ist ein direkter Schlag gegen den Besitzer", machte Mangini Rodgers schwere Vorwürfe. Rodgers mache sich lustig darüber, "wie dysfunktional“ die Organisation der Jets sei.