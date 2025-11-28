- Anzeige -
Rodgers vor Comeback

NFL - Aaron Rodgers verletzt: Pittsburgh Steelers geben Zeitpunkt für Comeback bekannt

  • Aktualisiert: 28.11.2025
  • 23:42 Uhr
  • SID

Aaron Rodgers wird nach seinem Bruch im Handgelenk zurück auf den NFL-Rasen kehren. In Woche 13 spielen seine Steelers gegen die Buffalo Bills.

Aaron Rodgers ist nach seiner Handgelenksfraktur wieder einsatzbereit. Wie Headcoach Mike Tomlin am Freitag mitteilte, wird der Quarterback der Pittsburgh Steelers am Sonntag (22.25 Uhr) gegen die Buffalo Bills wieder auf dem Platz stehen.

"Er hat heute voll mittrainiert", sagte Tomlin nach dem Training: "Es kann also losgehen." Der 41-Jährige hatte sich vor knapp zwei Wochen im NFL-Spiel gegen die Cincinnati Bengals (34:12) eine Fraktur im linken Handgelenk zugezogen.

Rodgers, der mit rechts wirft, hatte dadurch bei der 31:28-Niederlage gegen die Chicago Bears nicht eingreifen können. Pittsburgh steht derzeit bei einer Bilanz von 6:5 Siegen und führt die AFC North vor den Baltimore Ravens an (6:6).

Pittsburgh Steelers können auf Stars zurückgreifen

Neben Rodgers waren zuletzt auch weitere Leistungsträger zurück im Training: Wide Receiver D.K. Metcalf, Defensive Tackle Cameron Heyward und Edge Rusher Alex Highsmith waren ebenfalls wieder verfügbar.

