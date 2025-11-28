NFL - Aaron Rodgers verletzt: Pittsburgh Steelers geben Zeitpunkt für Comeback bekannt

Aaron Rodgers wird nach seinem Bruch im Handgelenk zurück auf den NFL-Rasen kehren. In Woche 13 spielen seine Steelers gegen die Buffalo Bills.

Aaron Rodgers ist nach seiner Handgelenksfraktur wieder einsatzbereit. Wie Headcoach Mike Tomlin am Freitag mitteilte, wird der Quarterback der Pittsburgh Steelers am Sonntag (22.25 Uhr) gegen die Buffalo Bills wieder auf dem Platz stehen.

"Er hat heute voll mittrainiert", sagte Tomlin nach dem Training: "Es kann also losgehen." Der 41-Jährige hatte sich vor knapp zwei Wochen im NFL-Spiel gegen die Cincinnati Bengals (34:12) eine Fraktur im linken Handgelenk zugezogen.