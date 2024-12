Wegen der enorm gestiegenen Bedeutung des Matches wird das Duell der Vikings mit den Packers zeitlich verschoben und nun landesweit übertragen.

Die NFL hat eine kurzfristige Änderung des Spielplans bekanntgegeben.

Demnach wird das Aufeinandertreffen der Minnesota Vikings gegen die Green Bay Packers in Woche 17 am kommenden Sonntag auf den Nachmittag um 4:25 Uhr ET (22:25 Uhr MEZ) verlegt, um der hohen Bedeutung dieses Duells besser gerecht zu werden.

Der Sender FOX überträgt damit dieses Spiel landesweit. Die ursprünglich für diesen Slot vorgesehene Partie zwischen den Philadelphia Eagles und den Dallas Cowboys wird dafür vorgezogen auf die Mittagszeit um 1 Uhr ET.

Die Packers, die im Monday Night Game auf die New Orleans treffen, könnten sich mit einem Sieg bereits vor ihrem Gastspiel bei den Vikings die Teilnahme an den Playoffs sichern.

Für die Vikings aber geht es am kommenden Sonntag im Kracher der NFC North um eine Vorentscheidung im Kampf um den Top Seed in der NFC.