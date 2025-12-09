Bengals gucken in die Röhre
NFL ändert Spielplan: Primetime Game für die New England Patriots
Veröffentlicht: 09.12.2025
- 07:16 Uhr
ran.de
Die NFL hat Änderungen am Spielplan vorgenommen: Die New England Patriots dürfen sich über ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk freuen, die Cincinnati Bengals werden dagegen "versteckt".
Die NFL hat den Spielplan für Woche 16 angepasst und das Duell zwischen den New England Patriots und den Baltimore Ravens in die Primetime verlegt.
Das Auswärtsspiel der Patriots in Baltimore, ursprünglich für 13 Uhr Ortszeit am 21. Dezember angesetzt, findet nun am Sonntagabend um 20:30 Uhr statt.
Durch diese Änderung rückt das Partie der Cincinnati Bengals auswärts gegen die Miami Dolphins vom Sunday Night Slot auf den frühen Kickoff.
NFL kann Spielplan kurzfristig vor Kickoff anpassen
Die Liga begründet den Flex mit der starken Leistungen der beteiligten Patriots: Das Team von Mike Vrabel steht bei 11-2 und jagt den Top-Seed in der AFC, während die Ravens ihrerseits mit 6-7 nur einen Sieg hinter den Pittsburgh Steelers in der AFC North liegen.
Im Gegensatz dazu haben die Dolphins (6-7) und Bengals (4-9) schwächere Bilanzen, sind aber noch im Playoff-Rennen.
Die NFL kann je nach Attraktivität der Spiele, gerade in den letzten Wochen der Saison, Spiele mehr oder weniger kurzfristig verlegen. Erst zwölf Tage vor Beginn eines Spiels muss die Kickoff-Zeit feststehen.