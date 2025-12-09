Die starke Performance von Amon-Ra St. Brown gegen die Dallas Cowboys sorgt bei einigen Fans für Unmut. Teile fordern jetzt sogar eine Untersuchung seitens der NFL. Von Mike Stiefelhagen Beim NFC-Kracher zwischen den Detroit Lions und den Dallas Cowboys in Woche 14 der NFL brillierte Amon-Ra St. Brown. Der 26-Jährige fing sechs von neun Pässen für 92 Yards. Zum Unmut einiger Fans, die jetzt auf Social Media sogar eine Untersuchung der Liga fordern. Hintergrund ist seine öffentlich kommentierte Verletzung. Highlights und Relives der NFL kostenlos auf Joyn streamen Der Deutsch-Amerikaner hatte sich im Thanksgiving-Spiel gegen die Green Bay Packers eine Sprunggelenksverletzung zugezogen, verpasste den Rest der Partie und konnte bis einschließlich Dienstag nicht trainieren. Doch gegen die Cowboys war St. Brown am Start - und lieferte ab. Viele Fans, die Fantasy Football spielen oder auch Wettscheine abgegeben haben, sind sauer. Denn entweder sie haben dort auf ihn verzichtet oder haben auf seine Back-Ups gesetzt.

- Anzeige -

- Anzeige -

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

- Anzeige -

- Anzeige -

Amon-Ra St. Brown rechtfertigt Einsatz Head Coach Dan Campbell nannte die mögliche Verfügbarkeit seines Receivers eine Entscheidung, die jeden Tag neu evaluiert wurde. Manche vermuten dahinter pure Taktik, um den Gegner zu verwirren. Ein Fan schrieb auf X: "Amon-Ra war nie verletzt! Untersucht die Lions." Ein anderer: "Das ist ekelhaft." Der nächste: "Alle setzen auf Williams und TeSlaa. Und dann kommt plötzlich doch Amon-Ra". Für viele fühlte sich die plötzliche Aktivierung wie ein unlauterer Vorteil an. Einer wittert die ganze große Wettanbieter-Verschwörung: "Also wollte Vegas einfach, dass alle die Wetten auf Tom Kennedy und Isaac TeSlaa setzen, nur um Amon-Ra eine Stunde vor Kickoff aktiv zu melden? Verstanden". Brown rechtfertigt seinen spontanen Einsatz: "Egal wie unsere Bilanz aussah, ob wir ungeschlagen gewesen wären oder noch keinen Sieg errungen hätten, ich hätte alles getan, um dabei zu sein", sagte St. Brown. "Einfach, um für meine Jungs da zu sein."

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Fans wollen Sachverhalt prüfen lassen Entsprechend wird im Netz gefordert, dass die NFL den Sachverhalt prüft. Mit dem Ziel, Konsequenzen für das Team oder Verantwortliche zu ziehen, was jedoch unwahrscheinlich ist. Gegen die Cowboys zu pausieren, war keine Option: "Ich glaube, Verfügbarkeit ist letztendlich das Wichtigste, also ist es meine Aufgabe, rauszugehen, Spielzüge zu machen und auf dem Feld zu stehen. Dafür werde ich bezahlt, also war ich bereit, alles zu tun, um dabei zu sein". Mit 511 gefangenen Bällen in seinen ersten fünf NFL-Saisons stellte St. Brown gegen Dallas zudem einen Rekord auf und überholte Michael Thomas, der bislang mit 510 Catches in seinen ersten fünf Spielzeiten die Bestmarke hielt. Campbell zeigte sich imponiert. "Er ist unübertroffen. So jemand ist wirklich selten. Seine Einstellung verbietet es ihm einfach, zu versagen. Nichts wird ihm vorschreiben, wohin er geht, was er tut oder wie es sein wird. Er wird selbst bestimmen, was er tun wird", betonte der Cheftrainer.