Auch 2024 wurden NFL -Fans an Thanksgiving mit drei Spielen verköstigt.

Die Dallas Cowboys zerlegen die New York Giants. Ein fataler Fehler der Chicago Bears macht ihr Comeback bei den Detroit Lions zunichte. Die Thanksgiving-Spiele der NFL 2024 im Überblick.

Mit ihrem zweiten Sieg in Folge verbesserten sich die Cowboys auf 5-7 und haben zumindet noch theoretische Chancen auf die Playoffs. Die Giants (2-10) sind Topanwärter auf den ersten Pick im Draft 2025.

Quarterback Cooper Rush (195 Yards, ein Touchdown) und die Offense schlugen nach der Pause Kapital aus den Ballverlusten von Giants-Spielmacher Drew Lock (ein Fumble, eine Interception), der immerhin zweimal in die Endzone lief.

Erster Heimsieg für die Dallas Cowboys 2024. Das Team von Head Coach Mike McCarthy besiegte den Division-Rivalen aus New York dank einer starken Defensiv-Leistung.

New York Giants at Dallas Cowboys 20:27

Chicago Bears at Detroit Lions 20:23

Während die Lions-Offensive kaum Anlaufzeit benötigte und reihenweise Punkte auf die Anzeigetafel spielte, blieb die Bears-Offense über weite Strecken im ersten Spielabschnitt blass. Erst kurz vor der Halbzeit gelangen die ersten First Downs.

Mit einer 16:0-Führung im Rücken ging Detroit in die Pause. In der zweiten Hälfte entwickelte sich die Partie zu einem munteren Schlagabtausch, die Bears präsentierten sich von einer deutlich besseren Seite.

Die Offensive um Rookie Caleb Williams legte 20 Punkte auf, konnte aber den Vorsprung der Lions nicht mehr einholen. Auch, weil der Offensive der Bears kurz vor Schluss ein Blackout unterlief.

Eine Holding-Strafe und ein Sack warf die Offensive aus der Field-Goal-Reichweite. Trotz eines vorhandenen Timeouts ließen die Bears die Uhr weiterlaufen. Der letzte Spielzug, ein Third Down, endete in einer Incompletion bei 0:00 auf der Uhr.

Katastrophale Fehler im Game-Management, die den Bears letztlich eine Chance auf den Sieg oder zumindest eine Overtime kosteten.