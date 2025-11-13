Anzeige
NFL Berlin game

NFL – Berlin-Spiel zwischen Colts und Falcons überzeugt mit beeindruckenden Zahlen

  • Aktualisiert: 14.11.2025
  • 14:11 Uhr
  • ran.de

Das International Game in Berlin zwischen den Indianapolis Colts und den Atlanta Falcons hat in den USA für beeindruckende Streaming-Zahlen gesorgt. Es übertrifft das Deutschland-Spiel aus dem vergangenen Jahr deutlich.

Ein beeindruckendes NFL International Game in Berlin – und das nicht nur auf dem Feld, wie die TV-Zahlen aus den USA zeigen.

Beim 31:25-Overtime-Erfolg der Indianapolis Colts gegen die Atlanta Falcons im Berliner Olympiastadion schauten in den USA beim NFL Network im Durchschnitt sechs Millionen Menschen zu (TV + Digital) - und das ohne Berücksichtigung der lokalen TV-Märkte in Indianapolis und Atlanta.

Anzeige
Anzeige
Jalen Hurts und sein Team spielten unglücklich

Alle NFL-Highlights und ausgewählte -Relives auf Joyn

Die NFL-Highlights auf Joyn.

Anzeige

Das sind insgesamt 37 Prozent mehr als im Vorjahr beim München-Spiel zwischen den Carolina Panthers und New York Giants. Die Quote liegt außerdem 27 Prozent über dem Durchschnitt aller International Games aus der vergangenen Saison.

Das Spiel erreichte dabei in den letzten 20 Minuten mit durchschnittlich etwa neun Millionen Zuschauern seinen Höhepunkt, wie die NFL auf ihrer Website bekannt gab.

Anzeige

Berlin-Spiel unter den Top 5 International Games

Demnach sei es eines der fünf meistgeschauten International Games in der Geschichte des NFL Networks.

Den Abschluss der diesjährigen Spiel-Serie außerhalb der USA machen am kommenden Sonntag die Washington Commanders und Miami Dolphins. Die Partie findet erstmals im spanischen Madrid statt. Kickoff ist erneut um 15:30 Uhr mitteleuropäischer Zeit.

Mehr News und Videos
Super Bowl 2020 Halbzeitshow
News

Super Bowl Halftime Show: Wer ist Bad Bunny? Alle Infos

  • 14.11.2025
  • 15:50 Uhr
Mahomes
News

NFL 2025/26 heute live: Übertragung im Free-TV, Livestream und Liveticker

  • 14.11.2025
  • 15:48 Uhr
imago images 1069068549
News

Wann kommt die NFL das nächste Mal nach Deutschland?

  • 14.11.2025
  • 15:38 Uhr

NFL: Cardi B verkündet Baby-News direkt vor Patriots-Spiel

  • Video
  • 01:09 Min
  • Ab 0
New York Jets v New England Patriots
News

TreVeyon Henderson: Ist er bereit für den großen Durchbruch?

  • 14.11.2025
  • 14:44 Uhr

NFL: Ab zur Imbissbude! Antonio Brown aus Gefängnis entlassen

  • Video
  • 01:12 Min
  • Ab 0
Nächster Rückschlag für Russell Wilson
News

Nur noch Nummer 3: Giants degradieren Wilson

  • 14.11.2025
  • 14:16 Uhr
November 13, 2025; Foxborough, MA, USA; New England Patriots head coach Mike Vrabel and New England Patriots quarterback Drake Maye (10) during the NFL, American Football Herren, USA game between N...
News

Kommentar: Darum ist der Patriots-Erfolg trügerisch

  • 14.11.2025
  • 13:38 Uhr

NFL in Madrid: Erste Stadionbilder vom Bernabeu enthüllt

  • Video
  • 01:10 Min
  • Ab 0
New England Patriots running back TreVeyon Henderson, right, celebrates his touchdown with New England Patriots wide receiver DeMario Douglas, left, during the first half against the New York Jets ...
News

Drei TDs! Super-Rookie führt Patriots zum Sieg

  • 14.11.2025
  • 11:22 Uhr