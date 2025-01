Anzeige

In der NFL steht der Black Monday bevor. Wer wird entlassen, wer als Nachfolger gehandelt? ran begleitet das Geschehen im Ticker. In der NFL steht der Tag bevor, vor dem sich die Trainer wohl am meisten fürchten: der Black Monday. Am Montag nach dem letzten Spieltag der Regular Season müssen immer wieder unzählige Übungsleiter ihren Arbeitsplatz räumen. In der Saison 2024 erwischte es bereits während der regulären Saison drei Head Coaches. So mussten Robert Saleh (New York Jets), Dennis Allen (New Orleans Saints) und Matt Eberflus (Chicago Bears) ihre Sachen packen. NFL: Playoff-Szenarien in Week 18

NFL: Playoff Picture vor den Sonntags-Spielen Welche Cheftrainer folgen? Welche Koordinatoren müssen gehen? Wer sind potenzielle Nachfolger? Und welche General Manager werden angestellt? ran fasst Entlassungen, Neuanstellungen und die Gerüchte drumherum im Ticker zusammen.

Anzeige

Anzeige

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

+++ 5. Januar, 18:11 Uhr: Entlassen die Patriots Jerod Mayo nach einem Jahr? +++ Die Zukunft von Head Coach Jerod Mayo bei den New England Patriots scheint plötzlich ungewiss. Laut NFL-Insider Adam Schefter haben in den vergangenen 30 Tagen einige der handelnden Personen in New England ihre Meinung zu Mayo geändert, bei den Patriots herrsche nun eine gewisse Nervösität vor - was zu einer Entlassung des früheren Patriots-Linebacker führen könnte. Sollte Mayo tatsächlich entlassen werden, wäre dies eine Überraschung. Schließlich war klar, dass Mayo in die großen Fußstapfen von Legende Bill Belichick treten muss und dass sich die Patriots mitten in einem großen Rebuild befinden. Eigentlich sollte Mayo deshalb etwas mehr Geduld entgegengebracht werden. Die Patriots gewannen jedoch nur drei ihrer ersten 16 Spiele und stellten damit vor Week 18 das schlechteste Team der Liga.

+++ 5. Januar, 15:30 Uhr: Cleveland Browns feuern Offensive Coordinator Ken Dorsey +++ Noch vor dem Black Monday gibt es die ersten Entlassungen Wie "NFL Media"-Reporter Tom Pelissero berichtet, haben die Cleveland Browns nach der Niederlage im letzten Saisonspiel gegen die Baltimore Ravens ihren Offensive Coordinator Ken Dorsey entlassen. Nach einer enttäuschenden Saison mit nur drei Siegen muss demnach auch Offensive Line Coach Andy Dickerson seine Koffer packen. Head Coach Kevin Stefanski soll derweil jedoch nicht um seinen Job bangen müssen und in der neuen Saison mit einem runderneuerten Coaching Staff in der Offense an den Start gehen.

NFL-Highlights: Pure Machtdemonstration! Lamar und Henry führen Browns vor

Anzeige

+++ 4. Januar, 18:25 Uhr: Daboll muss bei den Giants wohl gehen - darf Schoen bleiben? +++ Bei den New York Giants stehen nach der Katastrophen-Saison (drei Siege, 13 Niederlagen bislang) einige Personal-Entscheidungen bevor. Allen voran Head Coach Brian Daboll und General Manager Joe Schoen stehen dabei unter genauester Beobachtung. Für einen der beiden wird nach der Saison Schluss sein, wenn es nach einem Bericht von "The Athletic" geht. Demnach sollen sich die Giants von ihrem Coach Daboll trennen. "Owner John Mara wird die endgültige Entscheidung wohl bald treffen", sagt Dianna Russini von "The Athletic". Anders sieht es dem Bericht zufolge bei Schoen aus. So sollen die Giants-Verantwortlichen um Mara wohl am umstrittenen GM festhalten.

Anzeige

+++ 4. Januar, 18:10 Uhr: Neuer Saints-Coach schon bekannt? +++ Die New Orleans Saints hatten sich in der Saison von Head Coach Dennis Allen getrennt. Seither hat Darren Rizzi interimsmäßig das Sagen an der Seitenlinie. Nun steht die große Suche nach einem neuen Übungsleiter an. Ersten Gerüchten zufolge steht dieser bereits fest. Wie aus einem Bericht von "sportskeeda" hervorgeht, soll Aaron Glenn neuer Head Coach in New Orleans werden. Glenn ist zurzeit Defensive Coordinator bei den Detroit Lions, einen Head-Coach-Posten hatte der 52-Jährige noch nicht inne. "Während diverse Kandidaten mit den Saints in Verbindung gebracht werden, sagt mir meine Quelle, dass - wenn alles unter Dach und Fach ist - Aaron Glenn derjenige ist, der den Job bekommt", sagt Tony Pauline vom "sportskeeda".

Anzeige

+++ 3. Januar, 16:50 Uhr: Auch Vrabel bei den Jets im Gespräch +++ Die Trainer-Suche bei den New York Jets läuft weiter auf Hochtouren. Nachdem die Franchise bereits bestätigt hatte, dass Gespräche mit Ron Rivera geführt wurden, stehen wohl weitere Interviews mit einem Ex-NFL-Head-Coach an. Wie aus einem Bericht von "The Athletic" hervorgeht, wird Mike Vrabel der zweite Trainer sein, mit dem die Jets-Verantwortlichen über den vakanten Coaching-Posten sprechen wollen. Bereits im Laufe des Freitags soll demnach ein erstes Interview stattfinden. Vrabel war im Laufe der Saison als Personal-Berater bei den Cleveland Browns tätig, der Vertrag des 49-Jährigen läuft allerdings zum Saisonende aus. Von 2018 bis 2023 war Vrabel Head Coach der Tennessee Titans.

Anzeige

+++ 3. Januar, 10:35 Uhr: TV-Analyst als neuer Jets-GM? +++ Neben einem neuen Head Coach sind die New York Jets auch auf der Suche nach einem neuen General Manager. Dafür haben die Team-Bosse nun mit Louis Riddick gesprochen, das gab die Franchise offiziell bekannt. Der 55-Jährige arbeitet aktuell für die TV-Sender "ESPN" und "ABC" als NFL- und College-Analyst. Bevor er 2013 seine Arbeit bei "ESPN" begann, arbeitete er im Front Office der Washington Commanders und Philadelphia Eagles. Riddick ist bereits der dritte Kandidat, den die Jets für den GM-Posten interviewten. Zuvor gab es Gespräche mit Ex-Falcons-GM Thomas Dimitroff und dem ehemaligen GM der Titans, Jon Robinson.

Anzeige