NFL: Browns sichern sich Platz in den Play-offs

Die Cleveland Browns haben sich ihren Play-off-Platz in der NFL gesichert. Das Team aus Ohio gewann in der Nacht zu Freitag 37:20 gegen die New York Jets. Mit elf Siegen und fünf Niederlagen stehen die Browns auf Platz zwei der AFC North. Ersatz-Quarterback Joe Flacco, der seit fünf Partien den verletzten Deshaun Watson ersetzt, warf beim Sieg gegen sein Ex-Team drei Touchdowns und insgesamt für 309 Yards.

Der 38-Jährige ist damit der erste Quarterback der Browns-Geschichte, der in vier Spielen nacheinander mit seinem Passspiel mindestens 300 Yards überbrückt hat. Seine guten Leistungen dürften vor allem die Jets ärgern: Die Franchise aus New Jersey hatte sich vor dieser Saison dagegen entschieden, den Vertrag mit Flacco zu verlängern - auch nach dem Achillessehnenriss von Star-Quarterback Aaron Rodgers. Flacco war zunächst vertragslos geblieben, ehe er vor einem Monat bei den Browns anheuerte.