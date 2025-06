In der Offseason verlängerte Chris Godwin seinen Vertrag bei den Tampa Bay Buccaneers. In einem Interview mit "The Athletic" verriet er nun, dass er dafür auf viel Geld verzichtete.

Die Saisonvorbereitungen der Tampa Bay Buccaneers laufen auf Hochtouren. Mit dabei ist auch weiterhin Wide Receiver Chris Godwin. Der 29-Jährige verlängerte seinen Vertrag in dieser Offseason.

Godwin geht damit in seine neunte Saison als Spieler der Buccaneers. In den vergangenen Monaten lag seine Zukunft bei Tampa Bay allerdings in der Schwebe.