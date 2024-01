NFL: Bucs gewinnen NFC South - St. Brown spektakulär

Anzeige

Die Tampa Bay Buccaneers haben am letzten Spieltag der Hauptrunde der National Football League (NFL) das Play-off-Ticket gelöst. Dank des 9:0-Erfolgs gegen die Carolina Panthers gewann das Ex-Team von Quarterback-Legende Tom Brady auch die NFC South. Hauptverantwortlich für den Sieg war Bucs-Kicker Conor McLaughlin, der alle drei Versuche verwandelte.

Wide Receiver Amon-Ra St. Brown, der mit den Detroit Lions schon vor der Partie den Play-off-Spot sicher hatte, erzielte beim 30:20 gegen die Minnesota Vikings seinen zehnten Touchdown der Saison - und wie: Nach einem Pass von Quarterback Jared Goff überbrückte er 70 Yards, die längste Reception seiner Karriere. Insgesamt fing St. Brown sieben Pässe für 144 Yards.

Sein Teamkollege Sam LaPorta stellte mit seinem 82. Passfang im ersten Viertel, der gleichzeitig ein Touchdown war, einen neuen NFL-Rekord für einen Rookie-Tightend auf. Die Vikings verpassten durch die Niederlage die Postseason.

So auch die Jacksonville Jaguars mit der 20:28-Niederlage bei den Tennessee Titans. Das Team um Quarterback Trevor Lawrence verpasste damit auch den Division-Titel in der AFC South. Freuen dürfen sich dafür die Buffalo Bills und die Pittsburgh Steelers, die durch die Niederlage der Jaguars das Wild-Card-Ticket lösten.

Im bedeutungslosen und vermutlich letzten Spiel unter Erfolgstrainer Bill Belichick verloren die New England Patriot mit 3:17 gegen die New York Jets. Nach 23 Jahren und sechs Super-Bowl-Triumphen wird der 71-Jährige die Patriots nach einer enttäuschenden Saison mit nur vier Siegen bei 13 Niederlagen wohl verlassen.

Vor den Sonntagsspielen waren bereits zehn Teams sicher für die am 13. Januar beginnenden Play-offs qualifiziert: In der NFC die San Francisco 49ers, Philadelphia Eagles, Detroit Lions, Dallas Cowboys und Los Angeles Rams sowie in der AFC die Baltimore Ravens, Miami Dolphins, Cleveland Browns, Kansas City Chiefs und Houston Texans.

Hinzugekommen sind in den frühen Sonntagsspielen die Tampa Bay Buccaneers, die Buffalo Bills und die Pittsburgh Steelers, der letzte Teilnehmer wird in den Spätspielen ermittelt.