NFL: Owner-Roulette bei gleich drei Teams

Zwei NFL-Teams stellen neue Mitbesitzer vor - darunter einstige Stars aus der NBA und dem Fußball. Für die Philadelphia Eagles gibt es derweil grünes Licht für den Verkauf von Anteilen.

Gleich zehn neue Mitbesitzer haben die Buffalo Bills am Mittwoch offiziell vorgestellt.

Darunter auch prominente Namen aus der Welt des Sports: So besitzen nun auch die Ex-NBA-Stars Vince Carter und Tracy McGrady Minderheitsanteile. Mit dabei ist außerdem der Ex-Fußballer Jozy Altidore.

Dazu kommen sechs neue Investoren aus dem Wirtschafts- und Finanzwesen sowie die Investment-Firma Arctos. Die zehn neuen Mitbesitzer besitzen allesamt nichtbeherrschende Minderheitenbeteiligungen.

Dies ist das erste Mal in der Geschichte der Franchise, dass Minderheitseigentümer aufgenommen wurden. Die NFL hat dem Einstieg auf ihrem Meeting in Dallas am Mittwoch zugestimmt.