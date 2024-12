NFL - Buffalo Bills: MVP-Favorit Josh Allen spielte offenbar mit gebrochener Hand

Bills-Quarterback Josh Allen gilt als Favorit auf den MVP-Titel, dabei spielte er wohl Großteile der Saison mit einer gebrochenen Hand.

Wer wird Most Valuable Player? Eine Diskussion, die sich in der besten Football-Liga der Welt Jahr für Jahr stellt. So auch in der NFL-Saison 2024. Im Rennen um die MVP-Trophäe als wertvollster Einzelspieler hat sich in den vergangenen Wochen ein Favorit herauskristallisiert: Josh Allen, seines Zeichens Quarterback der Buffalo Bills.

Erst kürzlich sprach sich sein ehemaliger Teamkollege Stefon Diggs für ihn aus. Bei "Good Morning Football" konstatierte der Wide Receiver, der im April zu den Houston Texans getradet wurde: "Er sollte auf jeden Fall gewinnen. Er hat sich richtig gut geschlagen." Und das auch noch verletzt!

So spielte der Signal Caller laut "nfl.com" Großteile der laufenden Spielzeit mit einer gebrochenen linken Hand. Demnach zog sich der 28-Jährige die Verletzung bereits in Woche eins zu, als er im Spiel gegen die Cardinals bei einem Touchdown-Lauf von zwei Spielern geschubst wurde und auf seiner linken Hand landete. Zwar jubelte er in der Folge, blickte allerdings auch auf seine Hand und schüttelte diese.

Seinerzeit sagte er nach der Partie, dass es ihm "gut geht" und er keine Zeit verpassen wird. So war zwar bekannt, dass er sich eine Handverletzung zugezogen hatte – er stand bis nach der Bye Week der Bills in Woche zwölf auf dem Injury Report – die Art und Schwere der Verletzung waren bislang aber nicht klar.