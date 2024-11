Albert Haynesworth (Washington Redskins)

... Tatsächlich hatte Haynesworth von Beginn seiner Zeit in Washington an heftige Probleme mit dem Coaching Staff, er konnte nie an seine Leistungen bei den Titans anknüpfen. Im Sommer 2011 ging es weiter zu den New England Patriots, dann zu den Tampa Bay Buccaneers, wo seine NFL-Karriere 2012 endete.