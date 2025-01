NFL: Carroll laut Medien neuer Trainer der Las Vegas Raiders

Trainer-Legende Pete Carroll kehrt wohl nach einem Jahr Pause in die nordamerikanische Football-Profiliga NFL zurück. Der 73-Jährige hat sich laut übereinstimmenden Medienberichten mit den Las Vegas Raiders auf einen Dreijahresvertrag mit der Option auf ein weiteres Jahr geeinigt. Er folgt bei der Franchise von Miteigentümer Tom Brady auf Headcoach Antonio Pierce, von dem sich die Raiders nach nur drei Siegen in 17 Spielen getrennt hatten.

Carroll wird, wenn er zum Start der neuen Saison an der Seitenlinie steht, der älteste Headcoach der NFL-Geschichte sein. Für den US-Amerikaner ist es der vierte Trainerposten in der Liga: Nach seinen Engagements bei den New York Jets (1994) und den New England Patriots (1997 bis 1999) arbeitete er von 2010 bis 2023 bei den Seattle Seahawks, mit denen er 2014 den Super Bowl holte.

Zudem machten die Jacksonville Jaguars am Freitag die Verpflichtung von Liam Coen als Headcoach perfekt. Schon länger wurde über einen Wechsel von Coen, der zuvor Offensivkoordinator bei den Tampa Bay Buccaneers gewesen war, spekuliert. Er wird Nachfolger von Doug Pederson.

In der NFL sind damit nur noch zwei Trainerposten zu vergeben: Die Dallas Cowboys und die New Orleans Saints sind noch auf der Suche.