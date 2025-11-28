Die Chicago Bears haben sich im Black Friday Game gegen die Philadelphia Eagles durchgesetzt. Vor allem gegen das Running Game hatten die Super-Bowl-Sieger keine Antwort. Beide Quarterbacks warfen eine Interception. Von Malte Ahrens. Vor Woche 13 hatten die Philadelphia Eagles und die Chicago Bears beide je acht Spiele gewonnen und drei verloren. Es war ein richtungsweisendes NFL-Spiel in Philadelphia. Dabei hatten beide Quarterbacks Probleme, zu ihrem Spiel zu finden. Die Bears konnten sich allerdings mit ihren Running Backs D'Andre Swift und Rookie Kyle Monangai absetzten. Beide liefen für über 100 Yards und erzielten jeweils einen Touchdown. Den dritten Bears-TD warf Caleb Williams im letzten Viertel auf Tight End Cole Kmet. Auf Seiten der Eagles ragte Wide Receiver A.J. Brown mit 132 Yards und zwei gefangenen Touchdowns heraus.

NFL: Philadelphia Eagles mit Problemen Insgesamt dominierten die Bears das Spiel vom Start weg. Den Eagles gelangen kaum First Downs und der Ball blieb mit 39 Minuten die meiste Zeit bei Caleb Williams und seiner Mannschaft. Die Eagles hatten den Ball mit knapp 20 Minuten fast halb so wenig.

Trotz Cowboys-Sieg gegen Chiefs: Dallas-Stars genervt von Heimstadion

Zur Halbzeit war es dennoch ein knapper Punktestand von 10:3. Zu Beginn der zweiten Hälfte kamen die Super-Bowl-Sieger dann sogar auf ein 9:10 heran, nur um im letzten Viertel zwei schnelle Touchdowns zu kassieren und deutlich hinten zu liegen. Mit etwas mehr als drei Minuten auf der Uhr erzielte Hurts mit einem erfolgreichen Pass auf A.J. Brown zwar einen Touchdown, die Two-Point-Conversion misslang ihm dann allerdings. Auch einen Field-Goal-Versuch kurz vor Ende vergaben die Eagles und so stand es am Ende 24:15 für das Auswärtsteam. Das Team aus Chicago gewinnt damit sein fünftes Spiel in Folge und beweist, dass es auch Top-Gegner besiegen kann. Die Eagles straucheln weiter und laufen ihrer Form nach.

