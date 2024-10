NFL: Chiefs bleiben makellos

Die Kansas City Chiefs präsentieren sich auf ihrer Mission Titelverteidigung in der NFL weiter in Topverfassung. Der Super-Bowl-Champion um Star-Quarterback Patrick Mahomes gewann auch sein fünftes Saisonspiel in der US-Footballliga durch ein 26:13 gegen die New Orleans Saints. Mahomes musste dabei nicht an seine Leistungsgrenze gehen.

Der Spielmacher warf für 331 Yards und keinen Touchdown, zum Matchwinner avancierte Kicker Harrison Butker mit vier verwandelten Field Goals. Tight End Travis Kelce überzeugte nach einem schwachen Saisonstart mit neun gefangenen Pässen für 70 Yards Raumgewinn. Popstar Taylor Swift unterstützte ihren Freund aus der VIP Loge des Arrowhead Stadiums.

Neben den Chiefs sind nur noch die Minnesota Vikings in dieser Saison ungeschlagen. Die Chiefs peilen den "Three-peat" an: Kansas City kann als erste Mannschaft dreimal in Folge den Titel in der NFL holen.