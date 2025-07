Diese garantiert dem Spieler einen finanziellen Ausgleich, sollte sich dieser in der Saisonvorbereitung eine Verletzung zuziehen. Der Deal soll dem Spieler einfach zusichern, dass er den selben Vertrag bekommen würde, wie wenn er sich nicht verletzt hätte. Auch wenn der Vertrag gerade noch in der Ausarbeitung ist.

Cincinnati Bengals weichen von der Norm ab

Zudem wurde die Tonalität des Angebots der Teilnahmevereinbarung seitens der Bengals mit der anderer Teams verglichen. Dabei fallen Unterschiede in den Formulierungen auf.

Unter anderem verzichteten die Bengals in dem Angebot auf Stewart auf die Zusicherung eines Vertrages, der "für die Pick-Position" angebracht ist. Stewart wurde an 17. Stelle ausgewählt und müsste dementsprechend ein gewisses Honorar erreichen. Andere NFL-Teams haben diese Passage in ihrem Angebot der Teilnahmevereinbarung drin.

Außerdem wollten die Bengals das Gehalt drücken. In ihrer angebotenen Teilnahmevereinbarung an Stewart steht drin, dass wenn dieser sich in der Offseason verletzt und nicht spielen kann, dass er finanzielle Abstriche im Vertrag zu befürchten hat. Die Bengals bauten auch noch eine Passage ein, die das Team vor einer "körperlichen Behinderung" des Spielers schützen soll, falls dieser sich so eine schwere Verletzung zu zieht.

Stewart hingegen wollte dieselbe Teilnahmevereinbarung der Bengals haben, die sie im letzten Jahr Rookie-Tackle Amarius Mims (wurde an 18. Stelle gedraftet) angeboten haben. Das wurde abgelehnt. Stewart unterschrieb - natürlich - nicht. Und bleibt dem Offseason-Programm fern.