NFL: Cincinnati Bengals schlagen Pittsburgh Steelers - Playoff-Hoffnungen leben

Star-Quarterback Joe Burrow erlebte nach zuvor acht Spielen in Serie mit über 250 Passing Yards und mindestens drei Passing Touchdowns diesmal einen für seine Verhältnisse ruhigeren Abend. 37 von 46 Pässen brachte er an den Mann, wobei ein Touchdown und eine Interception heraussprangen.

Die Cincinnati Bengals halten ihre Playoff-Hoffnungen mit einem 19:17-Sieg gegen die Pittsburgh Steelers in Week 18 am Leben.

Die Bengals haben durch den Sieg ihre Hausaufgaben im Rennen um die Playoffs erfüllt. Um sich den siebten und letzten Platz in der AFC zu sichern, benötigen sie Niederlagen der Denver Broncos und der Miami Dolphins.

Die Steelers (10-7) hingegen waren zuvor bereits für die Postseason qualifiziert. Nach vier Niederlagen in Serie zeigt die Formkurve der Franchise jedoch in die falsche Richtung. Abhängig vom Abschneiden der Los Angeles Chargers am Sonntag wird man auf dem fünften oder sechsten Platz in der AFC landen.