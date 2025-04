Die Cleveland Browns haben sich öffentlich immer hinter Quarterback Deshaun Watson gestellt - bis jetzt. Besitzer Jimmy Haslam nannte den Trade nun einen "großen Fehlschlag".

Es ist einer der schlechtesten NFL-Trades seit der Jahrtausendwende: Deshaun Watson wurde 2023 für drei Erstrundenpicks von den Houston Texans zu den Cleveland Browns getradet. Dort erhielt er einen vollgarantierten Vertrag über 230 Millionen Dollar.

Seitdem absolvierte er aufgrund von Sperren und Verletzungen nur 19 der 54 möglichen Spiele. Auch aktuell erholt er sich von einem Achillessehnenriss und wird mindestens den Großteil der Saison 2025 verpassen.

Nun fand Besitzer Jimmy Haslam erstmals klare Worte zum Watson-Trade. "Es war ein großer Fehlschlag. Wir dachten, wir hätten unseren Quarterback, aber dem war nicht so", sagte Haslam am Rande des Owner-Meetings in Florida. "Jetzt haben wir uns in ein Loch gegraben."