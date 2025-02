Auch in dieser NFL -Saison mussten wieder einige Head Coaches und Koordinatoren am Black Monday ihren Arbeitsplatz räumen, andere wurden sogar schon davor entlassen.

+++ 27. Januar, 07:02 Uhr: Bears holen in Declan Doyle jüngsten Coordinator der NFL +++

Adams verbrachte die zurückliegenden beiden Spielzeiten bei den Arizona Cardinals und arbeitete dort als Offensive Line Coach. Zuvor war er auch bei den Indianapolis Colts und für die University of Colorado tätig. Er folgt demnach bei den Cowboys auf Schottenheimer.

Die Dallas Cowboys haben nach Head Coach Brian Schottenheimer und Defensive Coordinator Matt Eberflus auch ihren Offensive Coordinator für die kommende Saison gefunden. Wie die Franchise in einem offiziellen Statement mitteilte, wird Klayton Adams die Position zukünftig bekleiden.

Von den Green Bay Packers kommt Anthony Campanile, der dort in der vergangenen Saison als Linebackers Coach und defensiver Run-Game Coordinator fungierte. Zuvor war er von 2020 bis 2023 als Linebackers Coach der Miami Dolphins tätig.

In der vergangenen Saison war Wilks ohne Job.

Der 55-Jährige war in der Saison 2023 hauptverantwortlich für die Defense der San Francisco 49ers. Nach der Super-Bowl-Niederlage gegen die Kansas City Chiefs wurde er entlassen.

Head Coach Aaron Glenn hat die ersten Personalentscheidung in seinem Trainerstab bei den New York Jets getroffen. Steve Wilks wird neuer Defensive Coordinator im Big Apple.

Kein Thema sollen hingegen Ex-Cowboys-Coach Mike McCarthy und Washingtons Offensive Coordinator Kliff Kingsbury sein. McCarthy entschied sich laut mehreren US-Medien dafür, sich für eine Trainerstelle 2026 in Position zu bringen. Kingsbury will angeblich lieber bei den Commanders bleiben.

Neben Moore sind offenbar auch noch Anthony Weaver (Defensive Coordinator der Miami Dolphins) und Mike Kafka (Offensive Coordinator der New York Giants) im Rennen.

Wie "ESPN" berichtet, ist Kellen Moore die erste Wahl der New Orleans Saints, wenn es um die offene Stelle als Head Coach geht. Der Offensive Coordinator der Philadelphia Eagles hatte demnach sein zweites Interview am Montag, einen Tag nach dem überzeugenden 55:23 über die Washington Commanders im Championship Game .

In Dallas war Eberflus bereits von 2011 bis 2017 tätig. Damals als Linebacker-Coach, ehe es ihn im Anschluss zu den Indianapolis Colts und von dort zu den Bears zog.

Als neuer Offensive Coordinator kommt demnach Declan Doyle zu den Bears. Damit ist der 28-Jährige aktuell der jüngste Coordinator der NFL. Zuletzt war Doyle zwei Jahre lang Tight-Ends-Coach bei den Denver Broncos und davor von 2019 bis 2022 Offensive Assistant bei den New Orleans Saints.

+++ 27. Januar, 07:02 Uhr: Bears holen in Declan Doyle jüngsten Coordinator der NFL +++

Die Saints, die mittlerweile das einzige Team ohne Head Coach in der NFL sind, müssen sich also weiter gedulden und umschauen.

Quarterback Josh Allen dürfte froh sein, dass Brady nicht zu den Saints geht. Denn er hat eine hohe Meinung von ihm. "Er war fantastisch", sagte Allen kürzlich über Brady. "Er ist einer der positivsten Typen" bei den Bills, so Allen weiter.

Brady wurde in der Saison 2023 von den Buffalo Bills als Offensive Coordinator geholt und hat mittlerweile seine erste komplette Regular Season als OC bei den Bills hinter sich.

Joe Brady hat sich offenbar selbst aus dem Rennen um den Posten als Head Coach bei den New Orleans Saints genommen. Das berichtet "ESPN" mit Verweis auf entsprechende Quellen.

Sheppard arbeitete bereits seit 2021 unter Glenn bei den Lions, zuvor war er acht Jahre selbst NFL-Profi gewesen. Glenn hatte Detroit nach dem überraschenden Playoff-Aus gegen die Washington Commanders verlassen und übernahm den Head-Coach-Posten bei den New York Jets.

Mougey tritt die Nachfolge von Joe Douglas an, der bereits nach Woche 11 der abgelaufenen Regular Season entlassen worden war. Der 39-Jährige wird künftig gemeinsam mit dem ebenfalls neuen Head Coach Aaron Glenn die sportlichen Geschicke der Jets leiten.

Darren Mougey hat das Rennen um den vakanten Posten des General Managers bei den New York Jets wie erwartet für sich entschieden. Der bisherige Assistant GM der Denver Broncos setzte sich gegen zwei Mitbewerber durch.

Nach einer Saison mit vielen Höhen und wenigen Tiefen hofft Head Coach DeMeco Ryans auf noch mehr Erfolg in der Offensive. Neben Slowik muss übereinstimmenden US-Medienberichten zufolge auch O-Line-Coach Chris Strausser gehen.

Trainer-Beben in Houston. Die Texans haben Offensive Coordinator Bobby Slowik vor die Tür gesetzt.

Die New York Jets haben in Darren Mougey offenbar einen neuen General Manager gefunden.

Carroll galt bereits in den vergangenen Tagen als großer Favorit auf den Posten. Im Laufe des Freitagnachmittags verdichteten sich dann die Anzeichen.

Nun soll er in Jacksonville mit Quarterback Trevor Lawrence und einem talentierten Kern die Wende einleiten und seine Vision für das Team umsetzen.

In Tampa Bay coachte Coen eine der besten Offensiven der NFL, darunter Quarterback Baker Mayfield, der sich unter seiner Leitung in Top-Form befand.

+++ 24. Januar, 07:10 Uhr: Robert Saleh kehrt wohl als Defensive Coordinator zu den 49ers zurück

Robert Saleh wird laut einem Bericht von "The Athletic" neuer Defensive Coordinator der San Francisco 49ers. Saleh, der zuletzt als Head Coach der New York Jets tätig war, verpasst somit eine zweite Chance als Head Coach in diesem Jahr.

Nachdem Saleh mit den Cowboys, Jaguars und Raiders Gespräche geführt hatte, galt er zunächst als Favorit für den Job in Jacksonville. Doch die Jaguars entschieden sich offenbar, nach der Entlassung von General Manager Trent Baalke, Liam Coen als neuen Head Coach zu verpflichten. Saleh sagte daraufhin, so der Bericht, seinen zweiten Interviewtermin mit den Jaguars ab.

Saleh kehre demnach nun zu den 49ers zurück, wo er bereits von 2017 bis 2020 als Defensive Coordinator arbeitete und eine der besten Defensiven der Liga formte. Laut einem Bericht von "NBC Sports" haben die 49ers Saleh das Angebot gemacht, ihn zum bestbezahlten Defensive Coordinator der NFL zu machen.