Der Black Monday ist vorbei, diverse Coaches entlassen. Wer bekommt die vakanten NFL-Jobs und wer verhandelt sonst noch? ran begleitet das Geschehen im Ticker. Auch in dieser NFL-Saison mussten wieder einige Head Coaches und Koordinatoren am Black Monday ihren Arbeitsplatz räumen, andere wurden sogar schon davor entlassen. Welche Trainer folgen? Wer sind potenzielle Nachfolger? Mit wem wird verhandelt? Und welche General Manager werden angestellt? ran fasst Entlassungen, Neuanstellungen und die Gerüchte drumherum im Ticker zusammen.

+++ 28. Januar, 06:42 Uhr: Cowboys holen Ex-Bears-Headcoach +++ Die Dallas Cowboys haben sich wohl auf ihren neuen Defensive Coordinator festgelegt. Wie unter anderem die gutinformierten NFL-Insider Tom Pelissero und Jordan Schultz berichten, soll der letztjährige Bears-Headcoach Matt Eberflus bei den Dallas Cowboys vorstellig geworden sein - in einer Rolle als Defensive Coordinator. Dort würde er sich unter dem neuen Cheftrainer Brian Schottenheimer um die Defensive der Cowboys kümmern. Die offizielle Ernennung von Eberflus als DC sei demnach nur noch eine Frage der Zeit. In Dallas war Eberflus bereits von 2011 bis 2017 tätig. Damals als Linebacker-Coach, ehe es ihn im Anschluss zu den Indianapolis Colts und von dort zu den Chicago Bears zog.

+++ 27. Januar, 07:02 Uhr: Bears holen in Declan Doyle jüngsten Coordinator der NFL +++ Die Chicago Bears haben sich nach der kürzlichen Verpflichtung von Head Coach Ben Johnson wohl auch für die Neubesetzung der beiden Koordinatoren-Positionen entschieden. Wie unter anderem NFL Media berichtet, wird Dennis Allen der Defensive Coordinator der Bears unter Johnson. Als neuer Offensive Coordinator kommt demnach Declan Doyle zu den Bears. Damit ist der 28-Jährige aktuell der jüngste Coordinator der NFL. Zuletzt war Doyle zwei Jahre lang Tight-Ends-Coach bei den Denver Broncos und davor von 2019 bis 2022 Offensive Assistant bei den New Orleans Saints. Allen wurde während der Saison 2024 als Headcoach der Saints entlassen und galt schon länger als aussichtsreichster Kandidat für die Position des Defensive Coordinators bei den Bears.

+++ 26. Januar, 15:24 Uhr: Bills-OC Brady steht wohl nicht als Head Coach der Saints zur Verfügung +++ Joe Brady hat sich offenbar selbst aus dem Rennen um den Posten als Head Coach bei den New Orleans Saints genommen. Das berichtet "ESPN" mit Verweis auf entsprechende Quellen. Brady wurde in der Saison 2023 von den Buffalo Bills als Offensive Coordinator geholt und hat mittlerweile seine erste komplette Regular Season als OC bei den Bills hinter sich. Quarterback Josh Allen dürfte froh sein, dass Brady nicht zu den Saints geht. Denn er hat eine hohe Meinung von ihm. "Er war fantastisch", sagte Allen kürzlich über Brady. "Er ist einer der positivsten Typen" bei den Bills, so Allen weiter. Die Saints, die mittlerweile das einzige Team ohne Head Coach in der NFL sind, müssen sich also weiter gedulden und umschauen.

+++ 25. Januar, 22:48 Uhr: Neuer Defensive Coordinator der Lions offenbar fix +++ Nach dem Abgang der beiden Koordinatoren Ben Johnson und Aaron Glenn haben die Detroit Lions zumindest eine Vakanz beseitigt. Wie die beiden NFL-Insider Ian Rapoport und Mike Garafolo berichten, wird der bisherige Linebackers Coach Kelvin Sheppard zum Defensive Coordinator befördert. Sheppard arbeitete bereits seit 2021 unter Glenn bei den Lions, zuvor war er acht Jahre selbst NFL-Profi gewesen. Glenn hatte Detroit nach dem überraschenden Playoff-Aus gegen die Washington Commanders verlassen und übernahm den Head-Coach-Posten bei den New York Jets.

+++ 25. Januar, 22:30 Uhr: Mougey wird neuer Jets-GM +++ Darren Mougey hat das Rennen um den vakanten Posten des General Managers bei den New York Jets wie erwartet für sich entschieden. Der bisherige Assistant GM der Denver Broncos setzte sich gegen zwei Mitbewerber durch. Mougey tritt die Nachfolge von Joe Douglas an, der bereits nach Woche 11 der abgelaufenen Regular Season entlassen worden war. Der 39-Jährige wird künftig gemeinsam mit dem ebenfalls neuen Head Coach Aaron Glenn die sportlichen Geschicke der Jets leiten.

+++ 24. Januar, 19:35 Uhr: Texans trennen sich von Offensive Coordinator +++ Trainer-Beben in Houston. Die Texans haben Offensive Coordinator Bobby Slowik vor die Tür gesetzt. Nach einer Saison mit vielen Höhen und wenigen Tiefen hofft Head Coach DeMeco Ryans auf noch mehr Erfolg in der Offensive. Neben Slowik muss übereinstimmenden US-Medienberichten zufolge auch O-Line-Coach Chris Strausser gehen.

+++ 24. Januar, 18:55 Uhr: Jets finden wohl neuen General Manager +++ Die New York Jets haben in Darren Mougey offenbar einen neuen General Manager gefunden. Wie aus einem Bericht von NFL-Insiderin Josina Anderson hervorgeht, wird Mougey die Nachfolge von Joe Douglas antreten, der nach Woche 11 der laufenden Saison gefeuert wurde. Zwischenzeitlich hatte Phil Savage interimsmäßig den Posten übernommen. Mougey war bis zuletzt Asisstent General Manager bei den Denver Broncos.

+++ 24. Januar, 16:20 Uhr: Pete Carroll zu den Las Vegas Raiders +++ Die Las Vegas Raiders haben laut übereinstimmenden US-Medienberichten (u.a. "ESPN") einen neuen Head Coach gefunden. Demnach soll Pete Carroll neuer Trainer der Raiders werden. Carroll galt bereits in den vergangenen Tagen als großer Favorit auf den Posten. Im Laufe des Freitagnachmittags verdichteten sich dann die Anzeichen.

+++ 24. Januar, 07:20 Uhr: Liam Coen wird offenbar neuer Head Coach der Jacksonville Jaguars +++ Liam Coen, bisher Offensive Coordinator der Tampa Bay Buccaneers, übernimmt zahlreichen Medienberichten zufolge den Posten als Head Coach der Jacksonville Jaguars. Nachdem Coen zunächst aus dem Rennen um den Job schien, änderte sich die Lage schlagartig, als die Jaguars General Manager Trent Baalke entließen und mit einem neuen Angebot auf ihn zukamen. Den Bucs, die ihn zu einem der bestbezahlten Koordinatoren der Liga machen wollten, gab er zwischenzeitlich keine Rückmeldung mehr und fuhr stattdessen zu den Jaguars. Erst nachdem er dort seinen Vertrag bei unterzeichnet hatte, informierte er Tampa über seine Entscheidung. Die Buccaneers seien alles andere als erfreut über den Ablauf.

Externer Inhalt

In Tampa Bay coachte Coen eine der besten Offensiven der NFL, darunter Quarterback Baker Mayfield, der sich unter seiner Leitung in Top-Form befand. Nun soll er in Jacksonville mit Quarterback Trevor Lawrence und einem talentierten Kern die Wende einleiten und seine Vision für das Team umsetzen.

+++ 24. Januar, 07:10 Uhr: Robert Saleh kehrt wohl als Defensive Coordinator zu den 49ers zurück Robert Saleh wird laut einem Bericht von "The Athletic" neuer Defensive Coordinator der San Francisco 49ers. Saleh, der zuletzt als Head Coach der New York Jets tätig war, verpasst somit eine zweite Chance als Head Coach in diesem Jahr. Nachdem Saleh mit den Cowboys, Jaguars und Raiders Gespräche geführt hatte, galt er zunächst als Favorit für den Job in Jacksonville. Doch die Jaguars entschieden sich offenbar, nach der Entlassung von General Manager Trent Baalke, Liam Coen als neuen Head Coach zu verpflichten. Saleh sagte daraufhin, so der Bericht, seinen zweiten Interviewtermin mit den Jaguars ab. Saleh kehre demnach nun zu den 49ers zurück, wo er bereits von 2017 bis 2020 als Defensive Coordinator arbeitete und eine der besten Defensiven der Liga formte. Laut einem Bericht von "NBC Sports" haben die 49ers Saleh das Angebot gemacht, ihn zum bestbezahlten Defensive Coordinator der NFL zu machen.

+++ 24. Januar, 06:50 Uhr: Patriots verpflichten wohl Ashton Grant als neuen Quarterbacks-Coach +++ Die New England Patriots haben Ashton Grant als ihren neuen Quarterbacks-Coach eingestellt, wie "CBS Sports" berichtet. Grant, der in der Offseason bereits für den Quarterbacks-Coach-Job der Green Bay Packers im Gespräch war, begann seine NFL-Karriere 2020 bei den Cleveland Browns im Rahmen des Bill Willis Coaching Fellowship-Programms. Jenes Programm bietet talentierten Minderheiten-Coaches mit Fokus auf die Offensive eine Chance. Nachdem er den Sprung zum Offensive Quality Control Coach im Jahr 2022 schaffte, war Grant in den letzten beiden Seasons als Offensive Assistant/Quarterbacks für die Browns tätig. In New England wird er nun die Gelegenheit haben, unter Head Coach Mike Vrabel und Offensive Coordinator Josh McDaniels sich weiterzuentwickeln.

+++ 23. Januar, 06:12 Uhr: Bengals holen Al Golden vom College als DC +++ Nach der Entlassung von Lou Anarumo als Defensive Coordinator haben die Cincinnati Bengals einen Nachfolger gefunden: Al Golden schließt sich dem Trainerstab von Zac Taylor an. Golden war zuletzt hauptverantwortlich für die Defense der Notre Dame Fighting Irish im College. Mit seinem Team erreichte er das National Championship Game, verlor jedoch dort gegen die Ohio State Buckeyes. Golden ist ein alter Bekannter in Cincinnati, 2020 und 2021 war er bereits Linebacker-Coach unter Taylor.

+++ 22. Januar, 20:00 Uhr: Aaron Glenn übernimmt bei den New York Jets +++ Die New York Jets haben ihren neuen Head Coach gefunden: Aaron Glenn soll die chronisch erfolglose Franchise nach vorne bringen. Das berichtet NFL-Insider Adam Schefter. Glenn war zuletzt Defensive Coordinator bei den Detroit Lions. Glenn ist bei den Jets kein Unbekannter. Er wurde 1994 in der ersten Runde von den Jets gedraftet und spielte dann acht seiner 15 Jahre in der Liga in New York. Der frühere Cornerback erreichte in der Zeit zweimal den Pro Bowl. Auch nach der aktiven Karriere startete er bei den Jets, wo er von 2012 bis 2014 als Scout arbeitete. Bei den Lions ist er seit 2021 als DC tätig.

+++ 22. Januar, 19:23 Uhr: Jaguars trennen sich von GM Trent Baalke +++ Die Jacksonville Jaguars trennen sich von General Manager Trent Baalke. Ethan Waugh wird als Interims-General Manager fungieren, während die Jaguars vor allem auch einen neuen Coach suchen. Die Entscheidung gegen Baalke kommt spät, aber nicht mehr überraschend. Denn bei der Suche nach einem neuen Trainer war es Medienberichten zufolge hinderlich, dass die Jaguars an Baalke festhielten. So soll sich einer der Top-Kandidaten des Teams, Buccaneers-OC Liam Coen, jüngst erst gegen einen Wechsel zu den Jaguars entschieden haben. "Nach mehreren Gesprächen mit Trent Baalke in dieser Woche sind wir beide zu dem Schluss gekommen, dass es in unserem beiderseitigen Interesse liegt, uns mit sofortiger Wirkung respektvoll zu trennen", sagte Jaguars-Besitzer Shad Khan in einer vom Team veröffentlichten Erklärung. "Ich bin fest entschlossen, hier in Jacksonville einen Sieger aufzubauen, und freue mich darauf, einen neuen Cheftrainer vorzustellen, der dies für unsere Spieler und Fans gleichermaßen möglich macht."

+++ 22. Januar, 14:23 Uhr: Patriots holen Terrell Williams aus Detroit als Defensive Coordinator +++ Die New England Patriots basteln weiter am Coaching Staff der kommenden Saison. Mit Terrell Williams haben die Patriots nur wenige Stunden nach Josh McDaniels als Offensive Coordinator, auch ihren Defensive Coordinator verpflichtet. Williams war zuvor verantwortlich für die Defensive Line bei den Detroit Lions. Er arbeitete also unter anderem mit Aidan Hutchinson zusammen, der aktuell verletzten Pass-Rush-Sensation Detroits. Zuvor arbeitete er bereits mit Mike Vrabel bei den Tennessee Titans. Die Lions erlaubten unter Williams nur 98 Rushing Yards pro Spiel, fünftbester Wert der NFL. Die Patriots erlaubten dagegen 131 (Platz 23), kein Team hatte so wenig Quarterback-Sacks wie die Patriots.

+++ 22. Januar, 06:19 Uhr: Josh McDaniels neuer alter Offensive Coordinator der Patriots +++ Die New England Patriots haben - mal wieder - Josh McDaniels als Offensive Coordinator verpflichtet. Das berichtet NFL-Insider Ian Rapoport. Bereits von 2006 bis 2008 und von 2011 bis 2021 bekleidete er diese Position bei den Patriots. Mit Head Coach Mike Vrabel arbeitete er bereits zusammen, als er noch Spieler war. McDaniels gewann mit den Patriots in verschiedensten Rollen alle sechs Super Bowls der Franchise-Geschichte. 2021 führte er eine Offense um Rookie Mac Jones als sechstbeste Scoring Offense in die Playoffs.

+++ 21. Januar, 16:46 Uhr: Pete Carroll neuer Topfavorit auf Raiders-Job +++ Lange baggerten die Las Vegas Raiders an Lions-OC Ben Johnson. Doch nachdem sich der Offensiv-Guru für die Chicago Bears entschieden hat, muss sich die Franchise aus Nevada nach Alternativen umsehen. Wie "The Athletic" berichtet, stellt Pete Carroll jetzt die "Top-Option" für Las Vegas da. Einzig Aaron Glenn soll bei den Raiders genauso hoch im Kurs wie Carroll stehen, doch verschiedenen Berichten zufolge gilt es als unwahrscheinlich, dass Glenn den Raiders zusagt. Die New York Jets und New Orleans sollen die Favoriten des Lions-DC sein. Pete Caroll dagegen wurde bislang einzig bei den Bears ernsthaft als Coaching-Kandidat gehandelt, nachdem dieser Zug abgefahren ist, stünde einem Engagement in Las Vegas nichts im Weg.

+++ 21. Januar, 12:16 Uhr: Lions DC Aaron Glenn vor Engagement bei den Jets +++ Nach dem sicheren Abgang von Ben Johnson zu den Chicago Bears (siehe unten) verlieren die Detroit Lions wohl auch den nächsten Koordinator. Wie NFL-Insider Ian Rapoport berichtet, weilt Defensive Coordinator Aaron Glenn heute bei den New York Jets und soll dort im Idealfall auch sofort einen Vertrag unterschreiben. Die Jets sind demnach überzeugt von Glenn, der auf Interimscoach Jeff Ulbrich folgen würde. Sicher ist der Deal jedoch noch nicht. Sollten sich Glenn und die Jets wider Erwarten nicht einigen können, gelten die New Orleans Saints als Top-Favorit.

+++ 20. Januar, 21:43 Uhr: Ben Johnson wird neuer Head Coach der Chicago Bears +++ Die Chicago Bears haben einen neuen Head Coach gefunden - und den wohl gefragtesten Namen vom Markt genommen. Wie mehrere Medien in den USA übereinstimmend berichten, wird Ben Johnson neuer Cheftrainer der Bears. Der bisherige Offensive Coordinator der Detroit Lions galt schon seit geraumer Zeit als Favorit auf den Posten in Chicago, aber auch mehrere andere Franchises führten Gespräche mit dem 38-Jährigen. Nach dem überraschenden Playoff-Aus der Lions in der Divisional Round gegen die Washington Commanders konnte Johnson Nägel mit Köpfen machen und sich endgültig entscheiden. Damit wechselt Johnson zu einem direkten Division-Rivalen seines bisherigen Teams, die Bears und die Lions sind beide in der NFC North beheimatet. In Chicago zeichnet er künftig für die Entwicklung von Quarterback Caleb Williams verantwortlich. Der neue Head Coach hat zudem offenbar bereits eine wichtige Personalie für seinen künftigen Trainerstab geklärt. Laut mehreren Medien wird Dennis Allen, der im Laufe der abgelaufenen Saison als Head Coach bei den New Orleans Saints entlassen wurde, neuer Defensive Coordinator in Chicago.

+++ 19. Januar, 22:30 Uhr: Lions-Aus: Geht jetzt alles ganz schnell? +++ Jetzt kann alles ganz schnell gehen. Denn plötzlich sind zwei Kandidaten sofort zu haben. Nicht wenige Teams dürfte das überrascht haben, denn mit dem Playoff-Aus der Detroit Lions gegen die Washington Commanders war nicht unbedingt zu rechnen. Doch nun können Offensive Coordinator Ben Johnson und Defensive Coordinator Aaron Glenn nicht nur persönliche Interviews führen, sondern einem neuen Arbeitgeber auch zusagen. Womit das Trainer-Karussell nun fraglos Fahrt aufnehmen wird. Johnson führte virtuelle Vorstellungsgespräche mit den Las Vegas Raiders, den Chicago Bears, den Jacksonville Jaguars und den New England Patriots, bevor diese Mike Vrabel holten. Glenn sprach wiederum mit den Raiders, Bears, Jaguars, New York Jets und New Orleans Saints. "Aaron Glenn und Ben Johnson werden Cheftrainer-Jobs bekommen und es wird erwartet, dass sie diese Woche sehr beschäftigt sein werden", sagte NFL-Insider Adam Schefter bei ESPN. "Die Trainer sind verfügbar und wir werden sehen, dass der Markt diese Woche dramatisch schnell Fahrt aufnimmt." Und wenn die ersten Dominosteine fallen, fallen auch weitere. Er glaubt daher, "dass die meisten - wenn nicht sogar alle - dieser Stellen bis Ende dieser Woche besetzt sein werden".

+++ 18. Januar, 15:30 Uhr: Texas-Head-Coach Steve Sarkisian lehnte wohl zwei NFL-Interviews ab +++ Zwei NFL-Teams sind laut "The Action Network" an Steve Sarkisian, Head Coach der University of Texas, herangetreten, um Interviews mit ihm bezüglich einer Anstellung im Trainerteam zu besprechen. Das Interesse war offenbar aber nicht beidseitig. Denn der 50-Jährige lehnte diese demnach ab. Stattdessen unterzeichnete er laut mehreren US-Medien einen neuen Kontrakt am College, der auch mit einer ordentlichen Gehaltserhöhung einhergehen soll. Ob es eine Buyout-Klausel gibt, ist nicht bekannt. Mit den Longhorns erreichte er in den vergangenen beiden Spielzeiten jeweils die College Playoffs. In der NFL arbeitete er bereits als Quarterback Coach bei den Las Vegas Raiders (2004) und als Offensive Coordinator bei den Atlanta Falcons (2017-2018).

+++ 18. Januar, 9:00 Uhr: Neuer Titans-GM Mike Borgonzi kommt von den Kansas City Chiefs +++ Die Tennessee Titans haben nach der Entlassung von Ran Carthon einen neuen General Manager gefunden. Von den Kansas City Chiefs kommt Mike Borgonzi. Borgonzi arbeitete die vergangenen 16 Jahre für die Chiefs, die vergangenen vier Saison fungierte er als Assistant General Manager und baute das erfolgreichste Team der vergangenen Jahre mit auf. In Nashville unterschrieb Borgonzi laut "ESPN" einen Kontrakt über fünf Jahre und ist damit bis zum Ende der Saison 2029 gebunden. "Mikes Erfahrung spricht für sich selbst: Er war Teil des Kernteams, das in den letzten fünf Spielzeiten vier AFC-Meisterschaften und drei Super Bowls errungen hat. Das ist der Standard, den ich hier in Tennessee aufbauen will", wird Titans-Besitzerin Amy Adams Strunk in der Pressemitteilung zitiert.

+++ 17. Januar, 09:45 Uhr: Alter Bekannter zurück zu den Cowboys? +++ Die Dallas Cowboys sind nach dem Aus von Mike McCarthy auf der Suche nach einem neuen Head Coach. Laut "NFL Media" hat die Franchise die nächste Interviewanfrage gestellt. Objekt der Begierde: Kellen Moore, seines Zeichens Offensive Coordinator der Philadelphia Eagles. Einem "ESPN"-Bericht zufolge wird das Gespräch bereits am Freitag vor dem Duell in der Divisional Round der Eagles gegen die Los Angeles Rams stattfinden. Bei dem Interview handelt es sich dementsprechend um ein virtuelles Vorstellungsgespräch. Der 35-jährige Moore hatte die Eagles 2024 in seinem ersten Jahr als Offensive Coordinator zur Nummer sieben in Sachen Scoring Offense und zur Nummer acht in Sachen Total Offense gemacht. Für Dallas ist Moore kein Unbekannter. 2015 kam er zu dem Team als Backup Quarterback, in der Folge wurde er erst Quarterback Coach von Dak Prescott und später Offensive Coordinator.

+++ 16. Januar, 10:20 Uhr: Mike McCarthy nach Cowboys-Aus in die NFC North? +++ Nach seinem Aus als Head Coach der Dallas Cowboys befindet sich Mike McCarthy bereits in Gesprächen über eine mögliche neue Anstellung. Der 61-Jährige hat ein Interview für den Cheftrainer-Posten bei den Chicago Bears abgeschlossen, das gab die Franchise offiziell bekannt. McCarthy musste zuvor warten, bis sein exklusives Verhandlungsfenster mit den Cowboys abgelaufen ist, ehe es ihm erlaubt war, mit einem anderen Team zu sprechen. Laut US-Medien wird erwartet, dass der Übungsleiter auch ein Interview mit den New Orleans Saints führen wird. Die Bears haben zuvor bereits diverse andere Trainer interviewt. So unter anderem Interims-Head-Coach Thomas Brown, Ex-Seahawks-Trainer Pete Carroll, Ex-Commanders-Coach Ron Rivera und Lions-Offensive-Coordinator Aaron Glenn.