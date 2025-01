Der Black Monday ist vorbei, diverse Coaches entlassen. Wer bekommt die vakanten NFL-Jobs und wer verhandelt sonst noch? ran begleitet das Geschehen im Ticker. Auch in dieser NFL-Saison mussten wieder einige Head Coaches und Koordinatoren am Black Monday ihren Arbeitsplatz räumen, andere wurden sogar schon davor entlassen. NFL International Games: Miami Dolphins spielen in Madrid

Kickoff für Lions-Spiel fix: Termine für Divisional Round stehen fest Welche Trainer folgen? Wer sind potenzielle Nachfolger? Mit wem wird verhandelt? Und welche General Manager werden angestellt? ran fasst Entlassungen, Neuanstellungen und die Gerüchte drumherum im Ticker zusammen.

+++ 22. Januar, 06:19 Uhr: Josh McDaniels neuer alter Offensive Coordinator der Patriots +++ Die New England Patriots haben - mal wieder - Josh McDaniels als Offensive Coordinator verpflichtet. Das berichtet NFL-Insider Ian Rapoport. Bereits von 2006 bis 2008 und von 2011 bis 2021 bekleidete er diese Position bei den Patriots. Mit Head Coach Mike Vrabel arbeitete er bereits zusammen, als er noch Spieler war. McDaniels gewann mit den Patriots in verschiedensten Rollen alle sechs Super Bowls der Franchise-Geschichte. 2021 führte er eine Offense um Rookie Mac Jones als sechstbeste Scoring Offense in die Playoffs.

+++ 21. Januar, 16:46 Uhr: Pete Carroll neuer Topfavorit auf Raiders-Job +++ Lange baggerten die Las Vegas Raiders an Lions-OC Ben Johnson. Doch nachdem sich der Offensiv-Guru für die Chicago Bears entschieden hat, muss sich die Franchise aus Nevada nach Alternativen umsehen. Wie "The Athletic" berichtet, stellt Pete Carroll jetzt die "Top-Option" für Las Vegas da. Einzig Aaron Glenn soll bei den Raiders genauso hoch im Kurs wie Carroll stehen, doch verschiedenen Berichten zufolge gilt es als unwahrscheinlich, dass Glenn den Raiders zusagt. Die New York Jets und New Orleans sollen die Favoriten des Lions-DC sein. Pete Caroll dagegen wurde bislang einzig bei den Bears ernsthaft als Coaching-Kandidat gehandelt, nachdem dieser Zug abgefahren ist, stünde einem Engagement in Las Vegas nichts im Weg.

+++ 21. Januar, 12:16 Uhr: Lions DC Aaron Glenn vor Engagement bei den Jets +++ Nach dem sicheren Abgang von Ben Johnson zu den Chicago Bears (siehe unten) verlieren die Detroit Lions wohl auch den nächsten Koordinator. Wie NFL-Insider Ian Rapoport berichtet, weilt Defensive Coordinator Aaron Glenn heute bei den New York Jets und soll dort im Idealfall auch sofort einen Vertrag unterschreiben. Die Jets sind demnach überzeugt von Glenn, der auf Interimscoach Jeff Ulbrich folgen würde. Sicher ist der Deal jedoch noch nicht. Sollten sich Glenn und die Jets wider Erwarten nicht einigen können, gelten die New Orleans Saints als Top-Favorit.

+++ 20. Januar, 21:43 Uhr: Ben Johnson wird neuer Head Coach der Chicago Bears +++ Die Chicago Bears haben einen neuen Head Coach gefunden - und den wohl gefragtesten Namen vom Markt genommen. Wie mehrere Medien in den USA übereinstimmend berichten, wird Ben Johnson neuer Cheftrainer der Bears. Der bisherige Offensive Coordinator der Detroit Lions galt schon seit geraumer Zeit als Favorit auf den Posten in Chicago, aber auch mehrere andere Franchises führten Gespräche mit dem 38-Jährigen. Nach dem überraschenden Playoff-Aus der Lions in der Divisional Round gegen die Washington Commanders konnte Johnson Nägel mit Köpfen machen und sich endgültig entscheiden. Damit wechselt Johnson zu einem direkten Division-Rivalen seines bisherigen Teams, die Bears und die Lions sind beide in der NFC North beheimatet. In Chicago zeichnet er künftig für die Entwicklung von Quarterback Caleb Williams verantwortlich. Der neue Head Coach hat zudem offenbar bereits eine wichtige Personalie für seinen künftigen Trainerstab geklärt. Laut mehreren Medien wird Dennis Allen, der im Laufe der abgelaufenen Saison als Head Coach bei den New Orleans Saints entlassen wurde, neuer Defensive Coordinator in Chicago.

+++ 19. Januar, 22:30 Uhr: Lions-Aus: Geht jetzt alles ganz schnell? +++ Jetzt kann alles ganz schnell gehen. Denn plötzlich sind zwei Kandidaten sofort zu haben. Nicht wenige Teams dürfte das überrascht haben, denn mit dem Playoff-Aus der Detroit Lions gegen die Washington Commanders war nicht unbedingt zu rechnen. Doch nun können Offensive Coordinator Ben Johnson und Defensive Coordinator Aaron Glenn nicht nur persönliche Interviews führen, sondern einem neuen Arbeitgeber auch zusagen. Womit das Trainer-Karussell nun fraglos Fahrt aufnehmen wird. Johnson führte virtuelle Vorstellungsgespräche mit den Las Vegas Raiders, den Chicago Bears, den Jacksonville Jaguars und den New England Patriots, bevor diese Mike Vrabel holten. Glenn sprach wiederum mit den Raiders, Bears, Jaguars, New York Jets und New Orleans Saints. "Aaron Glenn und Ben Johnson werden Cheftrainer-Jobs bekommen und es wird erwartet, dass sie diese Woche sehr beschäftigt sein werden", sagte NFL-Insider Adam Schefter bei ESPN. "Die Trainer sind verfügbar und wir werden sehen, dass der Markt diese Woche dramatisch schnell Fahrt aufnimmt." Und wenn die ersten Dominosteine fallen, fallen auch weitere. Er glaubt daher, "dass die meisten - wenn nicht sogar alle - dieser Stellen bis Ende dieser Woche besetzt sein werden".

+++ 18. Januar, 15:30 Uhr: Texas-Head-Coach Steve Sarkisian lehnte wohl zwei NFL-Interviews ab +++ Zwei NFL-Teams sind laut "The Action Network" an Steve Sarkisian, Head Coach der University of Texas, herangetreten, um Interviews mit ihm bezüglich einer Anstellung im Trainerteam zu besprechen. Das Interesse war offenbar aber nicht beidseitig. Denn der 50-Jährige lehnte diese demnach ab. Stattdessen unterzeichnete er laut mehreren US-Medien einen neuen Kontrakt am College, der auch mit einer ordentlichen Gehaltserhöhung einhergehen soll. Ob es eine Buyout-Klausel gibt, ist nicht bekannt. Mit den Longhorns erreichte er in den vergangenen beiden Spielzeiten jeweils die College Playoffs. In der NFL arbeitete er bereits als Quarterback Coach bei den Las Vegas Raiders (2004) und als Offensive Coordinator bei den Atlanta Falcons (2017-2018).

+++ 18. Januar, 9:00 Uhr: Neuer Titans-GM Mike Borgonzi kommt von den Kansas City Chiefs +++ Die Tennessee Titans haben nach der Entlassung von Ran Carthon einen neuen General Manager gefunden. Von den Kansas City Chiefs kommt Mike Borgonzi. Borgonzi arbeitete die vergangenen 16 Jahre für die Chiefs, die vergangenen vier Saison fungierte er als Assistant General Manager und baute das erfolgreichste Team der vergangenen Jahre mit auf. In Nashville unterschrieb Borgonzi laut "ESPN" einen Kontrakt über fünf Jahre und ist damit bis zum Ende der Saison 2029 gebunden. "Mikes Erfahrung spricht für sich selbst: Er war Teil des Kernteams, das in den letzten fünf Spielzeiten vier AFC-Meisterschaften und drei Super Bowls errungen hat. Das ist der Standard, den ich hier in Tennessee aufbauen will", wird Titans-Besitzerin Amy Adams Strunk in der Pressemitteilung zitiert.

+++ 17. Januar, 09:45 Uhr: Alter Bekannter zurück zu den Cowboys? +++ Die Dallas Cowboys sind nach dem Aus von Mike McCarthy auf der Suche nach einem neuen Head Coach. Laut "NFL Media" hat die Franchise die nächste Interviewanfrage gestellt. Objekt der Begierde: Kellen Moore, seines Zeichens Offensive Coordinator der Philadelphia Eagles. Einem "ESPN"-Bericht zufolge wird das Gespräch bereits am Freitag vor dem Duell in der Divisional Round der Eagles gegen die Los Angeles Rams stattfinden. Bei dem Interview handelt es sich dementsprechend um ein virtuelles Vorstellungsgespräch. Der 35-jährige Moore hatte die Eagles 2024 in seinem ersten Jahr als Offensive Coordinator zur Nummer sieben in Sachen Scoring Offense und zur Nummer acht in Sachen Total Offense gemacht. Für Dallas ist Moore kein Unbekannter. 2015 kam er zu dem Team als Backup Quarterback, in der Folge wurde er erst Quarterback Coach von Dak Prescott und später Offensive Coordinator.

+++ 16. Januar, 10:20 Uhr: Mike McCarthy nach Cowboys-Aus in die NFC North? +++ Nach seinem Aus als Head Coach der Dallas Cowboys befindet sich Mike McCarthy bereits in Gesprächen über eine mögliche neue Anstellung. Der 61-Jährige hat ein Interview für den Cheftrainer-Posten bei den Chicago Bears abgeschlossen, das gab die Franchise offiziell bekannt. McCarthy musste zuvor warten, bis sein exklusives Verhandlungsfenster mit den Cowboys abgelaufen ist, ehe es ihm erlaubt war, mit einem anderen Team zu sprechen. Laut US-Medien wird erwartet, dass der Übungsleiter auch ein Interview mit den New Orleans Saints führen wird. Die Bears haben zuvor bereits diverse andere Trainer interviewt. So unter anderem Interims-Head-Coach Thomas Brown, Ex-Seahawks-Trainer Pete Carroll, Ex-Commanders-Coach Ron Rivera und Lions-Offensive-Coordinator Aaron Glenn.

+++ 16. Januar, 10:02 Uhr: Zwei Gespräche: Cowboys starten Suche für McCarthy-Nachfolger +++ Die Dallas Cowboys sind nach der Trennung von Mike McCarthy auf der Suche nach einem neuen Cheftrainer. Die ersten beiden Interviews sind dafür bereits in Planung. Laut "All City DLLS" steht am Samstag ein Gespräch mit dem früheren Jets-Head-Coach Robert Saleh auf dem Programm. Am Montag soll dann Leslie Frazier, der Assistant Head Coach der Seattle Seahawks, folgen. Beide Trainer gehören Minderheiten an. Die "Rooney Rule", wonach jedes NFL-Team bei der Vergabe wichtiger Posten auch Kandidaten aus Minderheiten interviewen muss, wird damit also bereits erfüllt. Saleh hatte zuvor bereits Gespräche mit den Jacksonville Jaguars und den Las Vegas Raiders.

+++ 15. Januar, 18:04 Uhr: Browns machen früheren Balljungen zum Offensive Coordinator +++ Die Cleveland Browns haben einen neuen Offensive Coordinator gefunden - und dabei für eine kleine Cinderella Story gesorgt. Wie die Franchise am Mittwoch offiziell mitteilte, übernimmt Tommy Rees den Posten. Beim 32-Jährigen handelt es sich um eine interne Lösung, bereits in der vergangenen Saison gehörte er dem Trainerstab als Pass Game Specialist und Tight Ends Coach an. Zuvor arbeite er vier Jahre am College. Zu den Browns hat Rees aber noch eine andere persönliche Verbindung. Im Alter von 14 Jahren war er einst Balljunge in Cleveland gewesen, als sein Vater Bill bei den Browns die Rolle des Director of Player Personnel ausübte. Rees folgt auf Ken Dorsey, der zuletzt nach nur einem Jahr als Offensive Coordinator entlassen wurde. Es wird jedoch erwartet, dass Head Coach Kevin Stefanski nach dem unglücklichen Intermezzo mit Dorsey künftig wieder selbst die Spielzüge der Offense ansagen wird.

+++ 13. Januar, 18:05 Uhr: Cowboys und McCarthy trennen sich +++ Die Dallas Cowboys brauchen einen neuen Head Coach! Wie NFL-Insider Tom Pelissero berichtet, sind die Verhandlungen zwischen den Cowboys und dem bisherigen Cheftrainer Mike McCarthy über eine Vertragsverlängerung gescheitert. Demnach konnten sich beide Parteien nicht auf die Vertragsdauer einigen und entschieden sich deshalb, getrennte Wege zu gehen. McCarthy hatte die Cowboys seit der Saison 2020 trainiert und zwischen 2021 und 2023 dreimal in Serie in die Playoffs geführt. Jedoch schaffte es das Team nie über die Divisional Round hinaus. In der abgelaufenen Spielzeit scheiterten die Cowboys mit einem 7-10-Record deutlich an der Qualifikation für die Postseason, was aber auch mit der langfristigen Verletzung von Quarterback Dak Prescott zu tun hatte. Dennoch hieß es zuletzt, dass die Cowboys um General Manager Jerry Jones gerne mit McCarthy weitermachen würden. Der 61-Jährige hatte vor seiner Zeit in Dallas bei den Green Bay Packers gearbeitet und die Franchise in der Saison 2010 zum Super-Bowl-Sieg geführt. Mehrere Teams sollen bereits Interesse an McCarthy hinterlegt haben.

+++ 13. Januar, 10:10 Uhr: Kehrt Ex-Coach dank Vrabel zu den Patriots zurück? +++ Im Zuge der Rückkehr von Mike Vrabel zu den New England Patriots - er wird dort als Head Coach arbeiten - könnte auch ein anderer Mann, der in Foxborough eine längere Geschichte hat, zurückkehren. So sei es "definitiv eine Möglichkeit", dass Josh McDaniels als Offensive Coordinator bei den Pats angestellt wird. Das berichtet "Pro Football Talk" mit Verweis auf eine mit der Situation vertraute Quelle. Da es sich bei Vrabel um einen Cheftrainer mit Fokus auf die Defensive handelt, dürfte der OC-Posten eine der wichtigsten Verpflichtungen in New England sein. McDaniels arbeitete von 2001 bis 2008 und von 2012 bis 2020 bereits für die Patriots - die längste Zeit als OC - und gehörte bei allen sechs Super-Bowl-Siegen zum Trainerstab. Er und Vrabel haben dem Vernehmen nach ein gutes Verhältnis zueinander. Auch mit den Patriots soll es weiterhin eine gute Verbindung geben.

+++ 13. Januar, 09:30 Uhr: Chicago Bears bestätigen Interview mit Ron Rivera +++ Die Chicago Bears sind auf der Suche nach einem Cheftrainer für die kommende Saison. Nun gab die Franchise bekannt, dass sie in diesem Zuge ein Interview mit Ron Rivera geführt hat. Der 63-Jährige ist bereits der achte Kandidat, der bei der Franchise aus der NFC North vorgesprochen hat. Mit Mike Vrabel, der zukünftig als Cheftrainer bei den Patriots arbeiten wird, ist einer der Kandidaten aber bereits aus dem Rennen. Rivera ist in Chicago kein Unbekannter, verbrachte er doch alle seine neun Jahre als Spieler dort und gewann mit der Franchise 1985 den Super Bowl. Zudem begann er dort seine Karriere als Coach. Rivera führte vor dem Ende der Regular Season außerdem ein Gespräch mit den New York Jets, weitere Interviews sind aber wohl nicht geplant.

+++ 11. Januar, 22:02 Uhr: Atlanta Falcons entlassen Defensive Coordinator Jimmy Lake +++ Nach einer enttäuschenden Saison haben die Atlanta Falcons personelle Konsequenzen gezogen und Defensive Coordinator Jimmy Lake entlassen. Das gab die Franchise am Samstag offiziell bekannt. Auch Defensive Line Coach Jay Rodgers muss gehen. Beide waren erst im Vorjahr zu den Falcons gekommen. "Nach einer gründlichen Bewertung der Saison und unter sorgfältiger Berücksichtigung der Zukunft unseres Teams hielten wir diese Schritte für notwendig", sagte Head Coach Raheem Morris in einer Erklärung: "Diese Entscheidungen sind von der menschlichen Seite her nie einfach und wir wünschen Jimmy, Jay und ihren Familien das Beste." Trotz einiger talentierter Spieler wie Jessie Bates, Justin Simmons oder Matt Judon blieb die Defense der Falcons unter ihren Möglichkeiten. Vor allem die 38:44-Niederlage nach Verlängerung gegen die Carolina Panthers am letzten Spieltag der Regular Season war streckenweise ein Offenbarungseid.

+++ 10. Januar, 07:30 Uhr: Lions-DC Aaron Glenn lehnt wohl Pats-Interview ab +++ Defensive Coordinator Aaron Glenn von den Detroit Lions wird mit jedem Team ein Job-Interview führen, das eine Stelle als Head Coach zu vergeben hat - mit einer Ausnahme. Wie "Pro Football Talk" und weitere US-Medien übereinstimmend berichten, hat der 52-Jährige eine Einladung zu einem Gespräch mit den New York Patriots abgelehnt. Zuvor hatten die "Pats" zunächst die Erlaubnis angefragt, den Offensive Coordinator der Lions, Ben Johnson, zu interviewen. In der Folge kam es zu massiver Kritik an der Franchise, ob sie den Geist der Rooney Rule unterlaufen würden, indem sie Byron Leftwich und Pep Hamilton kurzfristig interviewten, die beide derzeit jedoch mit keinem NFL-Team konkret in Verbindung stehen und folglich sofort persönlich interviewt werden könnten. Weiter heißt es in dem Bericht, dass die Patriots sich offenbar aber an die Vorgaben der Rooney-Regel gehalten hätten. Diese besagt, dass zwei Kandidaten, die einer Minderheit angehören, für einen offenen Trainerposten persönlich interviewt werden müssen. Dies hätte New England demnach nicht etwa nur auf Druck von außen gemacht. Als Favorit auf die Mayo-Nachfolge gilt damit weiterhin Mike Vrabel, der ehemalige Head Coach der Tennessee Titans.

+++ 10. Januar, 07:00 Uhr: Raiders interviewen wohl auch Pete Carroll +++ Wie "ESPN"-Insider Adam Schefter berichtet, werden die Las Vegas Raiders nächste Woche den ehemaligen Seahawks-Coach Pete Carroll für ihren vakanten Head Coach-Posten interviewen. Der 73-Jährige hatte am Donnerstag sein erstes Vorstellungsgespräch bei den Chicago Bears. Carroll trainierte die Seahawks von 2010 bis 2023, erzielte eine Bilanz von 137-89-1 und gewann Super Bowl XLVIII. Die Raiders sollen für die Nachfolge von Antonio Pierce außerdem um Gespräche mit Detroits Defensive Coordinator Aaron Glenn, Lions Offensive Coordinator Ben Johnson, Ravens Offensive Coordinator Todd Monken, dem ehemaligen Jets-Coach Robert Saleh und Chiefs Defensive Coordinator Steve Spagnuolo gebeten haben.

+++ 10. Januar, 06:00 Uhr: Chiefs-DC offenbar mit drei Job-Interviews an einem Tag +++ Steve Spagnuolo hat am Freitag offenbar einen sehr vollen Terminkalender. Der Defensive Coordinator der Kansas City Chiefs hat laut "CBS" an einem Tag Job-Interviews mit den Jacksonville Jaguars, Las Vegas Raiders und New York Jets für deren vakante Head-Coach-Posten. Die Gespräche finden derweil wohl virtuell statt, während sich der amtierende Super-Bowl-Sieger auf den eigenen Playoff-Auftakt in der Divisional Round in der kommenden Woche vorbereitet. Der 65-Jährige war von 2009 bis 2011 Head Coach der damals noch in St. Louis beheimateten Rams und erzielte eine Bilanz von 10-38. Außerdem war er 2017 Interims-Cheftrainer der New York Giants, die unter ihm eine Bilanz von 1-3 vorweisen konnten.

+++ 10. Januar, 20:11 Uhr: Bei den Raiders muss auch der GM gehen +++ Nächste Entscheidung bei den Las Vegas Raiders: Zwei Tage nach Head Coach Antonio Pierce ist auch General Manager Tom Telesco seinen Job los. Das gab die Franchise am Donnerstag offiziell bekannt. Damit muss Telesco nach nur einer Saison in Vegas schon wieder gehen, was durchaus etwas überraschend ist. Noch am Mittwoch hieß es diversen Medienberichten zufolge, dass er bleiben könne. Doch die Verantwortlichen haben sich für einen kompletten Neuanfang entschieden. Die Raiders kamen 2024 auf eine magere 4-13-Bilanz.

+++ 9. Januar, 12:15 Uhr: Kehrt Brian Flores nach Florida zurück? +++ Zieht es Brian Flores zurück nach Florida? Einst arbeitete er als Cheftrainer bei den Miami Dolphins, aktuell läuft noch eine Klage des Übungsleiter wegen Rassendiskrimierung gegen seine Ex-Franchise, die NFL, die New York Giants, Denver Broncos und Houston Texans. Dennoch könnte es den 43-Jährigen bald zurück in den sonnigen US-Bundesstaat ziehen. So haben die Jacksonville Jaguars offiziell mitgeteilt, dass sie die Erlaubnis für ein Job-Interview mit Flores beantragt haben. Aktuell arbeitet dieser als Defensive Coordinator bei den Minnesota Vikings und hat die Defensive innerhalb der vergangenen zwei Spielzeiten entscheidend verändert. L.A. brennt: Wird Rams vs. Vikings verlegt? Sollten die Vikings am Wochenende in der Wild Card Round gegen die Los Angeles Rams (Dienstag ab 2 Uhr im Liveticker) gewinnen, steht Flores in der kommenden Woche für ein virtuelles Gespräch zur Verfügung. Verliert Minnesota, ist er für ein persönliches Gespräch zu erreichen Neben den Jaguars haben übrigens auch die New York Jets und die Chicago Bears darum gebeten, Flores interviewen zu dürfen.