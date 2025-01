Anzeige

+++ 9. Januar, 15:44 Uhr: Vrabel soll der Top-Kandidat bei den Patriots sein +++ Gerüchte gibt es schon länger, nun konkretisieren sie sich: Mike Vrabel soll der Top-Kandidat für die Nachfolge von Jerod Mayo als Head Coach der New England Patriots sein. Das berichtet "ESPN". Bereits am Donnerstag soll ein Job-Interview mit dem 49-Jährigen stattfinden. Neben Vrabel wollen die Pats dem Bericht zufolge überhaupt nur mit drei anderen Kandidaten sprechen. Im Vergleich zu Pep Hamilton (OC bei den Houston Texans), Byron Leftwich (OC Tampa Bay Buccaneers) und Ben Johnson (OC Detroit Lions) befindet sich Vrabel aber ganz klar in der Favoritenposition. Vrabel war zuletzt in der Saison 2024 als Berater für die Cleveland Browns tätig. Einen Namen als Coach machte sich der frühere Patriots-Linebacker während seiner sechsjährigen Amtszeit bei den Tennessee Titans, die er zu einer Bilanz von 54:45 und in die Playoffs führte. Dafür wurde 2021 zum NFL-Coach des Jahres gewählt. Tatsächlich könnte Vrabel noch ein bekanntes Gesicht mit Patriots-Vergangenheit mitbringen: Josh McDaniels, der viele Jahre im Coaching-Staff von Bill Belichick arbeitete, könnte Offensive Coordinator werden.

+++ 9. Januar, 12:15 Uhr: Kehrt Brian Flores nach Florida zurück? +++ Zieht es Brian Flores zurück nach Florida? Einst arbeitete er als Cheftrainer bei den Miami Dolphins, aktuell läuft noch eine Klage des Übungsleiter wegen Rassendiskrimierung gegen seine Ex-Franchise, die NFL, die New York Giants, Denver Broncos und Houston Texans. Dennoch könnte es den 43-Jährigen bald zurück in den sonnigen US-Bundesstaat ziehen. So haben die Jacksonville Jaguars offiziell mitgeteilt, dass sie die Erlaubnis für ein Job-Interview mit Flores beantragt haben. Aktuell arbeitet dieser als Defensive Coordinator bei den Minnesota Vikings und hat die Defensive innerhalb der vergangenen zwei Spielzeiten entscheidend verändert. L.A. brennt: Wird Rams vs. Vikings verlegt? Sollten die Vikings am Wochenende in der Wild Card Round gegen die Los Angeles Rams (Dienstag ab 2 Uhr im Liveticker) gewinnen, steht Flores in der kommenden Woche für ein virtuelles Gespräch zur Verfügung. Verliert Minnesota, ist er für ein persönliches Gespräch zu erreichen Neben den Jaguars haben übrigens auch die New York Jets und die Chicago Bears darum gebeten, Flores interviewen zu dürfen.

+++ 8. Januar, 17:17 Uhr: 49ers basteln an Rückkehr von Robert Saleh +++ Wenige Stunden nachdem die San Francisco 49ers Defensive Coordinator Nick Sorensen entlassen haben, gibt es bereits Berichte über einen möglichen Nachfolger. Laut der renommierten NFL-Insiderin Josina Anderson werden die Niners Robert Saleh ein Angebot machen, wieder als DC für die Kalifornier zu arbeiten. Er solle zudem zwei Vorstellungsgespräche für eine Head-Coach-Position abhalten. Der 45-Jährige war bereits von 2017 bis 2020 als Defensive Coordinator für die 49ers tätig. Als Head Coach übernahm Saleh 2021 die New York Jets, wo er im vergangenen Oktober entlassen wurde. Im Anschluss wurde er Berater bei den Green Bay Packers. Nun könnte eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte in San Francisco bevorstehen. Auch interessant: NFL: Brock Purdy vor Mega-Vertrag? San Francisco 49ers wollen schnell handeln

+++ 8. Januar, 06:44 Uhr: 49ers entfernen Defensive Coordinator Nick Sorensen +++ Die San Francisco 49ers nehmen - mal wieder - eine Veränderung auf der Position des Defensive Coordinators vor. Nick Sorensen, der in dieser Saison für die Defense zuständig war, wird von seinen Aufgaben entbunden. Das berichtet "ESPN". Allerdings wollen die 49ers Sorensen in ihrem Trainerstab behalten. Nur nicht als Defensive Coordinator. Damit gehen die 49ers mit dem dritten verschiedenen Playcaller in der Defense im dritten Jahr in Folge an den Start. Unter Sorensen waren die "Niners" in der abgelaufenen Saison die viertschlechteste Defense nach erlaubten Punkten.

+++ 7. Januar, 21:37 Uhr: Las Vegas Raiders entlassen Head Coach Antonio Pierce +++ Jetzt hat es ihn dann doch erwischt: Antonio Pierce ist seinen Job als Head Coach der Las Vegas Raiders los. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, hat die Franchise den 46-Jährigen entlassen - einen Tag nach dem Black Monday. Pierce hatte das Amt im Laufe der Saison 2023 als Nachfolger des damals gefeuerten Josh McDaniels zunächst übergangsweise übernommen und wurde nach einigen ordentlichen Ergebnis fest befördert. In der zu Ende gegangenen Saison konnten die Raiders allerdings keine Fortschritte erzielen und beendeten die Spielzeit mit vier Siegen und 13 Niederlagen, viele davon deutlich. Noch am Montag durfte Pierce die Abschlusspressekonferenz des Teams bestreiten und zeigte sich optimistisch, den Job behalten zu dürfen.

+++ 7. Januar, 16:51 Uhr: Titans ziehen Konsequenzen: GM muss gehen +++ Die Tennessee Titans ziehen Konsequenzen aus der desaströsen Saison und wagen auf der Position des General Managers einen Neuanfang: Ran Carthon muss nach zwei Jahren als GM gehen. Head Coach Brian Callahan darf hingegen bleiben. "Es ist nicht zu übersehen, dass sich unser Team in den letzten zwei Jahren nicht verbessert hat. Ich bin natürlich zutiefst enttäuscht über unsere schlechte Bilanz in diesem Zeitraum, aber meine Entscheidung spiegelt auch meine Sorge um unsere langfristige Zukunft wider, sollten wir den Kurs beibehalten", sagte Teambesitzerin Amy Adams Strunk. Unter Carthons Leitung kam das Team in der Zeit auf eine Bilanz von 9-25, einschließlich einer 3-14-Bilanz im Jahr 2024. Damit sind die Titans das schlechteste Team der NFL. Was bekanntlich einen Vorteil hat: Die Franchise hat für den Draft im Frühjahr den Nummer-1-Pick. Pikant aber: Durch die Carthon-Entlassung suchen die Titans nun den Mann, der in ein paar Monaten die wegweisende Entscheidung treffen muss, welches Talent kommen soll.

+++ 7. Januar, 07:29 Uhr: Colts lassen DC Gus Bradley gehen +++ Die Indianapolis Colts nehmen eine Veränderung auf dem Posten des Defensive Coordinators vor. Gus Bradley wird laut "NBC" in der kommenden Saison nicht mehr der Verantwortliche für die Colts-Defense sein. Dabei handelt es sich nicht um eine Entlassung, Bradleys Vertrag läuft jedoch aus und wird nicht verlängert. Die Colts waren nach Punkten die neuntschlechteste Defense der Liga. Gerade in den letzten Wochen ließ sie gegen schwache Teams mehrfach 30 Punkte und sogar mehr zu.

+++ 7. Januar, 06:56 Uhr: O'Connell will bei den Vikings bleiben +++ Im Gegensatz zu anderen Coaches steht Kevin O'Connell bei den Minnesota Vikings nicht zur Debatte. Im Gegenteil: der Coach-of-the-Year-Kandidat ist heiß begehrt. Gerüchte ranken sich um einen Wechsel. In der ersten Medienrunde vor dem Playoff-Spiel gegen die Los Angeles Rams wiegelte O'Connell die Gerüchte jedoch ab. "Ich habe kein Interesse daran, mich zu solchen Gerüchten zu äußern", sagte der erst 39-Jährige. "Was ich euch sagen kann ist, dass ich diese Organisation liebe, dieses Team liebe und ich nur hier sein will." Weil Besitzer Mark Wilf sich öffentlich gegen eine vorzeitige Vertragsverlängerung des bis nach der Saison 2026 laufenden Kontrakts aussprach, kamen Gerüchte auf. Aktuell suchen fünf Teams einen neuen Hauptübungsleiter.

+++ 6. Januar, 21:17 Uhr: Jets an Arthur Smith interessiert +++ Die New York Jets haben laut Insider Ian Rapoport ein Job-Interview mit Arthur Smith, dem Offensive Coordinator der Pittsburgh Steelers angefragt. Smith, der mit seiner Steelers Offense auf Rang 16 der Liga nach erzielten Punkten eingelaufen ist, war bis zu Beginn des Jahres 2024 noch Head Coach der Atlanta Falcons, ehe er dort entlassen wurde.

+++ 6. Januar, 19:02 Uhr: Seahawks schmeißen OC Grubb raus +++ Die Seattle Seahawks und Offensive Coordinator Ryan Grubb gehen nach nur einer gemeinsamen Saison wieder getrennte Wege. Wie die beiden NFL-Insider Ian Rapoport und Tom Pelissero berichten, wurde Grubb entlassen. Der 48-Jährige war vor der Saison von der University of Washington zu den Seahawks gewechselt, blieb also in derselben Stadt. Bei den Huskies war er zwei Jahre als Assistant Head Coach, Offensive Coordinator und Quarterbacks Coach tätig gewesen. 2023 erreichte Washington mit Grubb das College-Finale, verlor aber gegen Michigan. Bei den Seahawks wurde ihm nun wohl das unterdurchschnittliche Laufspiel zum Verhängnis, Seattle tat sich die gesamte Saison über extrem schwer, den Ball am Boden zu bewegen. Dadurch trug Quarterback Geno Smith mehr Verantwortung, der zwar mehr als 4.000 Passing Yards erzielte, neben durchwachsenen 21 Passing Touchdowns aber auch 15 Interceptions produzierte.

+++ 6. Januar, 14:55 Uhr: Giants halten an Daboll und Schoen fest +++ Die New York Giants setzen auch in der kommenden Saison auf Head Coach Brian Daboll und General Manager Joe Schoen. In einem Statement erklärte Klubbesitzer John Mara: "So enttäuschend die Ergebnisse in dieser Saison auch waren, haben Steve (Mitbesitzer Tisch, d. Red.) und ich weiter Vertrauen in den von Joe und Brian implementierten Prozess und ihre Vision für unser Team." In der Zukunft gehe es darum, die erwünschten Ergebnisse zu erzielen. Schoen und Daboll kamen zur Saison 2022 zu den "G-Men" und erreichten mit dem chronisch erfolglosen Team dank einer 9-7-1-Bilanz direkt die Playoffs. Es folgten ein 6-11-Jahr und nun eine Saison mit nur drei Siegen bei 14 Niederlagen. Während dieser Spielzeit war Quarterback Daniel Jones gebenched und auf seinen Wunsch hin entlassen worden. Damit steht den Giants ein Neustart unter einem neuen Signal Caller bevor. Dabei dürfte helfen, dass sie im Draft bereits an dritter Stelle picken.

