Indianapolis Colts @ Carolina Panthers 27:13

Die Indianapolis Colts gewannen das letzte Spiel vor ihrer Reise nach Deutschland, wo sie am Sonntag in Frankfurt auf die New England Patriots treffen. Dabei lieferte die Offense keineswegs ein grandioses Spiel ab. Quarterback Gardner Minshew warf lediglich für 127 Yards und einen Touchdown. Auch das Laufspiel war mit 78 Yards nicht besonders effektiv

Insgesamt machten die Colts allerdings weniger Fehler als die Panthers, dessen Quarterback Bryce Young (173 Passings-Yards, 1 TD) gleich drei Interceptions produzierte. Zwei dieser abgefangenen Bälle brachte Kenny Moore II zurück in die Endzone - einmal über 49 Yards und einmal über 69 Yards.