NFL Combine 2024 - News & Gerüchte im Liveticker: Vier Head Coaches sagen Scouting Combine ab

Am Donnerstag geht die Talentshow dann so richtig los. Dann werden auch wieder die einzelnen körperlichen Disziplinen ausgetragen.

Schauplatz des Events für die größten Talente der Colleges ist das Lucas Oil Stadium in Indianapolis - die Heimspielstätte der Indianapolis Colts.

Am Montag stand der erste offizielle Tag des Scouting Combine der NFL an.

Der Scouting Combine der NFL steht vom 26. Februar bis 4. März an. ran fasst die wichtigsten News im Ticker zusammen.

Nachdem Mike McCarthy, Head Coach der Dallas Cowboys, seine Teilnahme am Scouting Combine abgesagt hat, bleiben wohl drei weitere Head Coaches der Talentshow fern.

Anders sieht es laut Bericht bei JJ McCarthy aus. Der 21 Jahre alte Spielmacher, der für die University of Michigan an den Start ging, soll laut Rapoport seine Workouts beim Combine durchziehen.

Demnach wird der Prospect wohl eher beim Pro Day die Bälle werfen - in Indianapolis wird er den Scouts, Trainern und Journalisten lediglich für Fragen bereitstehen.

+++ Update: 26. Februar, 11:00 Uhr: Cowboys Head Coach McCarthy sagt Combine ab +++

Mike McCarthy, der Head Coach der Dallas Cowboys, wird nicht am Combine teilnehmen.

Laut "ESPN" nannte McCarthy Zeiteffizienz und mangelnde Kapazität ob seiner Arbeitsbelastung als Grund, gemeinsam mit Defensive Coordinator Mike Zimmer in Dallas zu bleiben.

"Zim und ich werden hier eine volle Woche zusammen haben und eine Menge an Dingen erledigen, an denen wir arbeiten", wird McCarthy von "ESPN" zitiert. "Gleichzeitig können wir immer noch am Combine-Prozess teilnehmen und über Videoanrufe und Meetings direkten Kontakt haben, während unsere Coaches vor Ort sind."

Abgesehen von einem mehrstündigen Treffen mit den Medien in Indianapolis war der Head Coach auch beim Combine im vergangenen Jahr nicht anwesend, weil er in dieser Zeit Änderungen am Offensivschema des Teams vornahm.