Der Scouting Combine ist ein rund einwöchiges Treffen der besten College-Talente, die in verschiedenen Übungen unter den Augen von NFL-Scouts ihr Können unter Beweis stellen. Dabei stehen neben körperlichen Tests auch medizinische und psychologische Untersuchungen an.

NFL 2025 heute live: Was ist der Scouting Combine?

Das Wichtigste in Kürze

Der Scouting Combine ist für die NFL-Teams relevant, um die Spieler vor dem folgenden Draft besser kennenzulernen und einzuschätzen, ob diese in ihre Mannschaft passen würden.

Scouting Combine 2025 heute live: Warum ist er für die NFL-Teams so wichtig?

Für die Talente ist der Combine die abschließende Gelegenheit, ihre Fähigkeiten in NFL-relevanten Tests zu zeigen. Dies kann maßgebliche Auswirkungen auf die Position haben, an der sie im Draft ausgewählt werden.

Scouting Combine 2025 heute live: Warum ist er für die College-Spieler so wichtig?

In diesem Jahr wird der Scouting Combine mal wieder im Lucas Oil Stadium in Indianapolis, der Heimspielstätte der Colts, ausgetragen.

NFL Scouting Combine 2025 heute live: Wird das Event im TV oder Livestream übertragen?

Den Combine könnt ihr im kostenlosen Livestream des NFL Network verfolgen, der via ran.de oder in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store) abgerufen werden kann. Los geht's am 27. Februar um 21:00 Uhr deutscher Zeit.