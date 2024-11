So könnten die Cowboys in Deion Sanders eine andere Ikone als neuen Head Coach verpflichten, wenn zudem im kommenden Draft dessen Sohn Shedeur Sanders gepickt wird . Der Quarterback gilt als einer der interessantesten Spieler der Klasse.

Aktuell sorgt das Vater-Sohn-Gespann im College Football für Furore. Deion Sanders erweckte die Colorado Buffaloes zu neuem Leben, in der laufenden Saison sind die Playoffs in Reichweite. Was auch an seinem Sohn Shedeuer liegt, der stark spielt.

Vater und Sohn Sanders bei den Cowboys vereint?

Laut Irvin, der sich auf "gute Quellen" beruft, wäre "Coach Prime" zu "100 Prozent" bereit, den Posten als Head Coach der Cowboys zu übernehmen, wenn sein Sohn gepickt wird. Kommt es zum imposanten Doppelwechsel?

Deion Sanders spielte zwischen 1995 und 1999 für die Cowboys und gewann mit dem Team gleich in der ersten gemeinsamen Saison den Super Bowl. Es ist bis heute die letzte Meisterschaftfür Dallas.

Nach seiner Karriere wurde der heute 57-Jährige, der 1994 zum Defensive Player of the Year gewählt worden war und auch mit den San Francisco 49ers den Super Bowl gewann, in die Hall of Fame aufgenommen. Als Coach arbeitete Sanders bislang aber noch nie in der NFL.

Allerdings ist fraglich, ob die Cowboys im Draft tatsächlich einen Quarterback wählen würden. Erst kurz vor Saisonstart hatte Prescott einen neuen NFL-Rekordvertrag unterzeichnet, der ihm 60 Millionen Dollar pro Jahr und garantiert 231 Millionen Dollar über vier Jahre einbringt.

Zuletzt hatte jedoch bereits ein Scout Shedeur Sanders bei den Cowboys ins Spiel gebracht und darauf verwiesen, dass Dallas enorme Probleme habe, andere Stars zu bezahlen. Vor diesem Hintergrund hätte ein billiger Quarterback einige Vorteile.