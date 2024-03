Wie es in dem Bericht weiter heißt, möchte die Franchise dabei wohl zu einem kleinen Trick greifen. Im College spielte Parsons auf der Position des Linebackers. Auf dieser wurde er ebenfalls gedraftet. Jedoch möchten ihn die Cowboys künftig als Defensive End bezeichnen.

Wie die "Dallas Morning News" berichtet, möchte das Team aus Dallas diese Option nun ziehen. Somit würden sie ihren Leistungsträger automatisch für ein weiteres Jahr an sich binden. Zu deutlich besseren Konditionen versteht sich.

Es sei denn, die Cowboys ziehen die in seinem Vertrag verankerte Fünftjahresoption in seinem Roockie-Deal wie bei allen Erstrundenpicks.

Die Dallas Cowboys wählten Linebacker Micah Parsons an zwölfter Stelle der ersten Runde des Drafts 2021 aus. Dementsprechend geht der Pass Rusher diese Saison in sein letztes Vertragsjahr.

Micah Parsons ist viel mehr als ein Linebacker

Seit Ligaeintritt ist Parsons voll eingeschlagen. Er gilt als einer besten Defensivspieler der Liga und wurde bereits drei Mal in den Pro Bowl und zwei Mal zum All-Pro gewählt. Hinzu kommt der Preis als Defensive Rookie of the Year (2021).

Alleine vergangene Saison konnte er 14 Sacks verbuchen. In seiner gesamten NFL-Karriere brachte er den gegnerischen Quarterback bereits 40,5 Mal zu Fall. Dabei spielte er nicht immer als Linebacker.

Laut "Pro Football Focus" kam Parsons in der letzten Saison bei fast 88 Prozent seiner regulären Spielzüge an der Line of Scrimmage zum Einsatz. Eine Umänderung zum Defensive End wirkt somit nicht allzu verwunderlich.

Noch bis zum 2. Mai haben die Teams Zeit, ihre Optionen für die Erstrundenpicks des Jahres 2021 zu ziehen.