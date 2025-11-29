Cowboys-Owner Jerry Jones tätigt in Bezug auf den Trade von Micah Parsons eine durchaus wilde Behauptung.

Verblüffende Aussage von Cowboys-Owner Jerry Jones.

In der Radiosendung "105.3 The Fan" erklärte der Eigentümer, er habe den New York Jets vor Beginn der Regular Season Linebacker Micah Parsons sowie einen Erstrundenpick für Defensive Tackle Quinnen Williams angeboten.

"So viel habe ich von Williams gehalten", ließ Jones verlauten.

Pikant: Die Aussage ist das genaue Gegenteil von dem, was der Team-Owner noch im September gesagt hatte. Damals hatte er erklärt, Williams wäre Teil eines möglichen Pakets für Parsons gewesen – und nicht umgekehrt.