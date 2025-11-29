- Anzeige -
NFL - Dallas Cowboys: Owner Jerry Jones tätigt wilde Aussage zum Trade von Micah Parsons

  • Veröffentlicht: 29.11.2025
  • 11:19 Uhr
  • ran.de

Cowboys-Owner Jerry Jones tätigt in Bezug auf den Trade von Micah Parsons eine durchaus wilde Behauptung.

Verblüffende Aussage von Cowboys-Owner Jerry Jones.

In der Radiosendung "105.3 The Fan" erklärte der Eigentümer, er habe den New York Jets vor Beginn der Regular Season Linebacker Micah Parsons sowie einen Erstrundenpick für Defensive Tackle Quinnen Williams angeboten.

"So viel habe ich von Williams gehalten", ließ Jones verlauten.

Pikant: Die Aussage ist das genaue Gegenteil von dem, was der Team-Owner noch im September gesagt hatte. Damals hatte er erklärt, Williams wäre Teil eines möglichen Pakets für Parsons gewesen – und nicht umgekehrt.

DETROIT, MI - NOVEMBER 27: Green Bay Packers RB Josh Jacobs (8) in action in the first quarter during the game between Green Bay Packers and Detroit Lions on November 27, 2025 at Ford Field in Detr...

Alle NFL-Highlights und ausgewählte -Relives auf Joyn

Die NFL-Highlights auf Joyn.

Parsons zu den Packers

Die Cowboys verpflichteten Williams für einen Zweitrundenpick 2026, einen Erstrundenpick 2027 und Tackle Mazi Smith.

Parsons hingegen wurde von den Cowboys für zwei Erstrundenpicks (2026 und 2027) sowie Tackle Kenny Clark zu den Green Bay Packers getradet, für die er seither eine bärenstarke Saison spielt.

